Endereço da primeira Pizza Hut de Porto Alegre terá nova operação e não é fast-food

O que vai ser aberto no endereço onde funcionou por mais de duas décadas a primeira unidade da Pizza Hut em Porto Alegre? Já chama a atenção de quem circula, trabalha ou mora na região, no bairro Petrópolis, a construção que foi erguida da "noite para o dia", após a demolição do antigo imóvel onde a pizzaria funcionou até o começo deste ano

Em fevereiro, as quatro últimas franquias de rua da rede norte-americana na Capital foram fechadas e o ex-franqueado abriu sua própria pizzaria, a Dhuy , com aposta em cardápio saudável, massa sem glúten, por exemplo, e outras opções. São duas lojas, uma na avenida Carlos Carlos e outra na Zona Sul.

No antigo endereço, a edificação de dois pisos está quase pronta e já recebe pintura. O prédio tem recuo, indicando que na parte da frente terá vagas para estacionamento. O antigo imóvel foi colocado abaixo, pois já teria apresentado problemas na estrutura do piso.

Imóvel fechou em fevereiro, no encerramento do contrato do franqueado com a rede. Foto: ndressa Pufal/JC

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), o pedido de licenciamento expresso, que é o mais rápido devido a regras para negócios de baixo e médio impacto, deu entrada nessa segunda-feira (26) no Escritório de Licenciamentos.

"Se estiver tudo certo, a licença sai até sexta-feira", prevê a pasta.

O protocolo que está na prefeitura prevê a instalação de uma farmácia no local. A futura ocupante será da rede São João, quarta maior varejista farmacêutica do Brasil e maior do Sul.

A São João tem hoje 83 unidades em Porto Alegre, de acordo com a contagem que a coluna Minuto Varejo fez no site da marca. São 80 de rua, duas em shopping center e uma em um hospital. Na Região Sul do Brasil, são mais de 900 pontos.