No Ponto: RS tem safra de novas lojas e futuras operações

A coluna Minuto Varejo montou uma vitrine de novas lojas recém abertas e outras que estão a caminho, incluindo complexos comerciais. Entre as estreantes, estão nova Renner no interior gaúcho, e Natura e Hora do Pastel no Shopping Total. Nas novas operações, estão mais quatro filiais da Casa Maria, Cassol Centerlar, Center Kan, na Restinga, Center Shop em construção também na Zona Sul da Capital e Zaffari reservando espaço para a filial no Moinhos Shopping.

Renner em Carazinho e maior em Capão

Filial de Carazinho fica na avenida Flores da Cunha e teve investimento de R$ 8,9 milhões

LOJAS RENNER/DIVULGAÇÃO/JC

O avanço da Renner para o interior é forte. Carazinho, no Planalto gaúcho, ganhou uma filial na última semana, sétima loja aberta este ano pela marca, sendo seis fora da Capital. O ponto tem 1.150 metros quadrados de área de vendas e custou R$ 8,9 milhões. Em fim de agosto, a rede ampliou a presença no Uruguai. No sábado, a loja de Capão da Canoa foi reinaugurada, maior e com nova fachada. A Renner de Cachoeira do Sul será a próxima a abrir.

Natura e Hora do Pastel no Total

É a segunda unidade da marca aberta por Sanchez, a primeira fica em Lajeado

/ANDRESSA PUFAL/JC

O Shopping Total tem mais duas estreias. A Natura ganhou a primeira franquia em shopping center e sexta loja na Capital. O ex-consultor da marca Enrique Sanchez investiu R$ 600 mil no ponto, 1,5 mil itens no portfólio. É a segunda unidade da marca aberta por Sanchez, a primeira fica em Lajeado.

Franquia de pastel criada por jovem que vendia frutas na Ceasa abre 14ª loja

Unidade abriu no Shopping Total, em Porto Alegre, e outra será em Canoas

TATIANA BANDEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Franquia de pastel fundada por jovem que chegou a distribuir e vender frutas na Ceasa, em Porto Alegre, abriu nova operação, desta vez em shopping da Capital. A unidade da Hora do Pastel estreou na praça de alimentação do Shopping Total no dia 8 de setembro. É 14ª operação da rede que surgiu em 2018 em Sapiranga, no Vale do Sinos, um dos principais polos calçadistas do País.

Casa Maria: mais quatro na família

Primeira que vai estrear fica no BarraShoppingSul e fica em frente ao acesso ao BIG

ANDRESSA PUFAL/JC

A rede de utilidades domésticas (UD) Casa Maria não fica atrás das gigantes varejistas. Com 51 pontos, a bandeira com a cor rosa como marca registrada vai abrir quatro unidades até dezembro. Três serão em Porto Alegre (BarraShoppingSul, Center Kan e Praia de Belas) e uma no interior, em Cruz Alta. A primeira a estrear é a do Barra, no dia 14. Tapume já alerta a clientela. Ex-bancário e ex-dono de videolocadora, o fundador da Casa Maria, Wagner Amorim, resume o foco da rede: "Vendemos necessidades junto com preço."

Futuro Zaffari Moinhos

Tapumes estão em áreas onde eram três lojas, no nível acessado pela rua Tobias da Silva

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O futuro Zaffari Moinhos já tem lugar reservado na área interna do Moinhos Shopping, na Capital, diz a varejista. Três ambientes, que antes tinham lojas, estão com tapumes, abrindo espaço ao futuro supermercado, cujas obras começaram no terreno da expansão que se prolonga até a rua Dr Timóteo. Sobre o prazo para abrir a nova filial, a Companhia Zaffari não comenta.

Center Kan: quase pronto e com vagas de emprego ainda para preencher

Centro comercial vai ser aberto em outubro ampliando a rede de supermercado e com lojas

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

finalizar o Center Kan , com 21 mil metros quadrados e primeiro centro comercial da Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. "Estamos correndo, tô quase morando aqui", comenta o fundador da rede Super Kan, Marcos dos Santos, o Marquinhos, sobre o ritmo frenético para, com 21 mil metros quadrados e primeiro centro comercial da Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. A meta é abrir até começo de outubro. O complexo tem atacarejo, estreia da rede no formato, 20 operações, quase tudo locado, e CD. Entre os ocupantes, estão Moinhos Fitness, Casa Maria, O Boticário, Agafarma, Mercadão dos Óculos e Maria da Praia. Falta preencher 40 vagas do atacarejo.

Cassol está quase pronta

Loja da Cassol Centerlar fica na avenida Farroupilha, em Canoas, onde terá um Park Mall

/CASSOL CENTERLAR/DIVULGAÇÃO/JC

A próxima Cassol Centerlar a abrir está praticamente pronta em Canoas. Na vizinhança, o Fort Atacadista, outra grupo catarinense, começou as obras. A Cassol abre dia 24. Em julho, duas filiais da rede abriram em Sapucaia do Sul e Viamão. Outra está em obras em Santa Cruz do Sul, próxima a operar.

Cassol em Canoas e Center Shop Zona Sul

Novo supermercado da Center Shop vai abrir entre os bairros Hípica e Restinga

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC