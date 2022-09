Franquia de pastel criada por jovem que vendia frutas na Ceasa abre 14ª loja

Franquia de pastel fundada por jovem que chegou a distribuir e vender frutas na Ceasa, em Porto Alegre, abriu nova operação, desta vez em shopping da Capital. A unidade da Hora do Pastel estreou na praça de alimentação do Shopping Total no dia 8 de setembro.

É 14ª operação da rede que surgiu em 2018 em Sapiranga, no Vale do Sinos, um dos principais polos calçadistas do País.

O dono da franquia, Giovani Alberto Prass, com 29 anos, projeta mais pontos no Estado, o próximo, segundo ele, vai abrir no ParkShopping Canoas, em Canoas. No Total, o aporte foi de R$ 500 mil, que deve ser o mesmo nível na filial em Canoas, diz a rede, por nota.

“Nos próximos meses, nossos planos incluem ampliar a atuação no RS e também em outros estados, como Santa Catarina e Paraná”, projeta o dono.

Em Porto Alegre, a marca entrou se instalando no BarraShoppingSul.

No Total, Prass explica que foi montada a modalidade Shopping Premium, com delivery, take away (comprar para levar) e consumo local. São 80 sabores do lanche. Recheio farto e crocância da massa são marcas do pastel, diz o criador.

Unidade abriu no Shopping Total, em Porto Alegre, e outra será em Canoas. Foto: Tatiana Bandeira/Divulgação

A franquia tem uma cozinha central em Sapiranga, que processa, embala e entrega os insumos para as lojas. "A distribuição é feita a partir de um sistema logístico integrado que assegura o frescor dos alimentos", explica o proprietário.

Prass é de Bom Princípio, onde trabalhou ainda adolescente em propriedade rural e depois distribuindo frutas na Ceasa. Ele chegava a picar frutas que não eram compradas e vendia em potinhos em frente ao Mercado Público.