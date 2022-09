Renner abre 7ª loja no RS em 2022, seis fora de Porto Alegre

O ritmo de expansão da Renner, principal bandeira da Lojas Renner, para o interior do Rio Grande do Sul se mantém forte, com estreias quase mensais no período recente. A mais recente ocorreu nesta quinta-feira (8) em Carazinho, na região do Planalto e polo do agronegócio gaúcho.

Com o novo ponto físico, a rede chega a sete filiais abertas este ano e a um total de 53 no Estado, que é a sede da companhia, maior varejista de moda do Brasil e 12º grupo de varejo em geral , segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), com base no faturamento de 2021.

A Lojas Renner é dona ainda das marcas Youcom, do segmento jovem, Ashua, de tamanhos maiores de roupa feminina, Camicado, produtos para casa e decoração, e da plataforma Repassa, de revenda de roupas, calçados e acessórios. Segundo a marca, são mais de 650 unidades físicas entre as quatro bandeiras. O Repassa só tem venda no canal digital.

A loja de Carazinho fica na avenida Flores da Cunha, 1.089, no Centro da cidade, e tem 1.150 metros quadrados de área de vendas. A rede informou que investiu R$ 8,9 milhões na operação.

Em fim de agosto, a marca ampliou a presença no Uruguai, com mais uma operação em Montevidéu

Minuto Varejo noticiou, em julho, que a A coluna apurou que uma oitava operação está prestes a inaugurar. Será a unidade de Cachoeira do Sul, no Centro do Estado, mais uma no interior. A colunanoticiou, em julho, que a marca estava se instalando na principal rua de comércio da cidade.

Outra novidade no front da varejista é a reinauguração da filial em Capão da Canoa, no Litoral Norte, que teve a área de venda quase duplicada. A nova configuração estreia neste sábado (10). A marca também pode chegar a Taquara, no Vale do Paranhana.