Ericsson Mobility Report destaca avanços e oportunidades do 5G

A Ericsson divulgou seu mais recente Mobility Report, destacando que o tráfego de dados em redes móveis globais deve crescer quase 200% entre 2024 e 2030. O documento prevê que até o final de 2030 haverá 6,3 bilhões de assinaturas globais de 5G, sendo que 60% delas serão do tipo 5G Standalone (SA).

O relatório aponta que os provedores de serviços de comunicação estão focando em 5G SA e 5G Advanced para o restante da década. A estratégia é oferecer serviços centrados no valor entregue ao cliente, em vez de apenas no volume de dados. Essa mudança permite a criação de oportunidades de monetização baseadas em desempenho e qualidade de conexão.

“A mudança para redes programáveis de alto desempenho, habilitadas pela abertura e pela nuvem, permitirá que os provedores de serviços ofereçam e cobrem por serviços com base no valor entregue, e não apenas no volume de dados”, avalia Fredrik Jejdling, Executive Vice President, Head of Business Area Networks da Ericsson.

Apesar da desaceleração na taxa de crescimento do tráfego de dados—estimada em 21% ano a ano para 2024—o volume total ainda deve triplicar até 2030. Provedores pioneiros já estão implementando conectividade diferenciada, oferecendo serviços com alta qualidade garantida quando mais necessário. Entre as empresas que estão investindo nessa tendência, destacam-se a T-Mobile (EUA) e a Elisa (Finlândia).

Atualmente, menos de 20% dos cerca de 320 provedores que oferecem 5G operam com a tecnologia 5G SA. A expansão de sites de banda média e a adoção do 5G SA são vistos como essenciais para aproveitar o potencial do 5G.

LEIA TAMBÉM: Uniteg auxiliará governo de Valência após inundação histórica

O Acesso Fixo Sem Fio (FWA) também ganha destaque, consolidando-se como o segundo maior caso de uso do 5G, atrás apenas da banda larga móvel aprimorada. Em quatro das seis regiões analisadas, mais de 80% dos provedores já oferecem serviços FWA, muitos deles com planos baseados em velocidade, equiparando-se às ofertas de cabo ou fibra.

Projeções do relatório indicam que as assinaturas globais de 5G devem atingir quase 2,3 bilhões até o final de 2024, representando 25% de todas as assinaturas móveis. A expectativa é que, em 2027, o número de assinaturas de 5G supere o de 4G globalmente. O documento antecipa que as primeiras implementações do 6G devem ocorrer em 2030.