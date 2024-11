Uniteg auxiliará governo de Valência após inundação histórica

O aprendizado e a experiência adquiridos durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Taquari, levaram a startup Uniteg, do Tecnopuc, a auxiliar a administração pública de Valência, na Espanha.

A cidade espanhola enfrentou uma enchente histórica, que atingiu o leste do país. No total, foram contabilizados 216 mortos – pouco mais do que as 183 vítimas fatais gaúchas.

A conexão entre a startup e o poder público de Valência ocorreu em uma reunião estratégica durante o Web Summit Lisboa, evento realizado entre 11 e 14 de novembro.

O encontro foi impulsionado pela Rede RS Startup, iniciativa vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), e pela Uniteg. A CEO da Uniteg, Francieli Librelotto e o diretor de Inovação da Cidade de Valência, Davi Rosa, conversaram com a gestora de projetos do Invest in Valencia Office, Virgínia Garcia Romero. O bate papo foi mediado pela representante da Rede RS Startup, Emily Bittencourt.

"Estamos confiantes de que a solução Safe City pode transformar a forma como as cidades gerenciam crises, trazendo mais eficiência e segurança para suas populações", afirma Francieli. Segundo ela, a plataforma se adapta às necessidades específicas dos municípios nos quais a tecnologia é aplicada.

A plataforma Safe City é uma solução focada em eficiência, transparência e impacto social para o gerenciamento de crises. Com a tecnologia, a expectativa é de que a gestão de crises em Valência seja aperfeiçoada.