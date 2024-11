Blip levanta US$ 60 milhões em rodada Série C

A Blip, principal plataforma de Inteligência Artificial (IA) conversacional, anunciou uma rodada de US$ 60 milhões na Série C, liderada pelo SoftBank, com participação da Microsoft.

Os fundos levantados serão usados para acelerar a expansão internacional da Blip e continuar o desenvolvimento de novos produtos, especialmente aqueles que utilizam IA. A empresa, que já possui escritórios no Brasil, México e Espanha e atende clientes em mais de 32 países, busca fortalecer sua presença nessas regiões e explorar novos mercados, como os Estados Unidos.

“Estamos incrivelmente satisfeitos em receber o SoftBank e a Microsoft como investidores. Não há dúvida de que a interface das experiências digitais está se transformando em formatos conversacionais. O Brasil está em uma posição única para liderar essa transformação global devido ao modo como as pessoas aqui usam o WhatsApp em suas vidas diárias”, aponta o CEO e co-fundador da Blip, diz Roberto Oliveira.

A empresa se especializou em conectar marcas e consumidores em aplicativos sociais como WhatsApp, Instagram, Messenger e Apple.

“Mostramos às marcas que as redes sociais e conversacionais são muito mais do que apenas canais de comunicação; são sistemas operacionais capazes de engajar, vender e fornecer suporte ao cliente com resultados notáveis”, complementa.



Nos últimos anos, a Blip levantou US$ 170 milhões através das rodadas Série A e B, ambas lideradas pelo Warburg Pincus.

Nas últimas semanas, o SoftBank anunciou iniciativas significativas em IA e com o investimento na Blip, o foco do SoftBank em iniciativas de IA ganha ainda mais impulso na América Latina.

“A Blip possui a plataforma conversacional mais completa do mercado e tem transformado a vida das empresas através do uso massivo da tecnologia em seu core business. Estamos empolgados em liderar a mais recente rodada de captação da empresa e apoiar seus esforços contínuos para criar sistemas de IA de uso geral, com potencial de crescimento global”, relata Alex Szapiro, Managing Partner do SoftBank na América Latina.

O mesmo entusiasmo tem a Microsoft. “Através de nosso trabalho em conjunto, a Blip terá acesso à infraestrutura e serviços de IA da Microsoft para aprimorar sua plataforma,” destaca o Latin America Digital Natives Lead na Microsoft, Franklin Luzes.

Evolução da Blip

Em 2022, a Blip adquiriu a Stilingue, plataforma que utiliza inteligência artificial para o monitoramento de conversas em canais digitais e, em 2023, a GUS, empresa mexicana do setor conversacional, reforçando a sua estratégia global.

Além do Brasil, a Blip está presente em mais de 32 países e conta com escritórios na Cidade do México, no México, e em Madri, na Espanha. A marca está presente em cerca de 4 mil empresas como Dell, GM, Itaú Unibanco, Stellantis e Claro.