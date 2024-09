PUC angels firma parceria com a Aceleradora Habitat

A PUC Angels, associação de alunos e ex-Alunos PUC e rede de investimentos anjo, firmou parceria institucional com a Aceleradora Habitat Senai, que faz parte do Sistema Federação das Indústrias do estado do Paraná (Sistema Fiep).

O objetivo é impulsionar projetos de Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), por meio do programa de aceleração de startups Habitat Senai. O trabalho em conjunto também possibilitará um intercâmbio de mentorias entre as duas instituições, para auxiliar no desenvolvimento e aceleração das startups que fazem parte de ambos os projetos.

O Habitat Senai apoia o desenvolvimento de projetos inovadores que estimulem a produtividade, o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental por meio da adoção de novas tecnologias.

“Trabalhamos com o propósito de levar mais inovação ao mercado e encontramos uma sinergia perfeita com o Senai do Paraná para podermos fazer essas trocas, ajudando a acelerar tanto as startups vinculadas ao programa de aceleração do Habitat Senai quanto as nossas”, destaca Fernando Dias, presidente institucional da PUC angels.

A PUC angels pretende viabilizar investimentos para cinco startups ainda em 2024, com um capital disponível de R$ 1 milhão, além de oferecer oportunidades de mentoria e crescimento para essas empresas e alunos da PUC. O foco principal são modelos de negócios já com faturamento e que tenham soluções B2B e B2B2C.

A associação sem fins lucrativos foi criada por alunos e ex-alunos da Pontifícia Universidade Católica com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a educação de qualidade, por meio do investimento direto e do fomento ao investimento em projetos, empresas e ideias. Também oferece aos alunos a oportunidade de serem mentorados por ex-alunos que possam auxiliar, com conhecimento prático adquiridos na vida profissional e pessoal do aluno.