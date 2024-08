A Scunna, empresa gaúcha que atua há mais de 35 anos com segurança cibernética, está entre as principais do segmento de segurança cibernética do País de acordo com o estudo ISG Provider Lens Study – Brazil, passando a ter presença no quadrante Managed Security Services – SOC (Midmarket).

“Os riscos cibernéticos são a principal ameaça no mundo e a segunda no Brasil. Esse tema passou a ser encarado como estratégico e de alto risco para as empresas. E a Scunna sempre entendeu a segurança cibernética nesse sentido e tem trabalhado ano a ano perseguindo e entregando excelência, de forma consolidada. Nosso tempo no mercado mostra isso”, destaca o CEO da Scunna, Gustavo Gonçalves.

Com sede em Porto Alegre, a empresa oferece serviços gerenciados e técnicos de segurança cibernética há mais de 35 anos. “Ficamos muito felizes com esse reconhecimento da ISG Provider Lens”, acrescenta.

A ISG tem sede em Connecticut (EUA) e é uma das líderes globais em consultoria e pesquisa em tecnologia, com mais de 800 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo.