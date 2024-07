O que esperar do uso da IA nas Olimpíadas de Paris

A tradicional Paris, uma das cidades europeias mais históricas, a Paris do imperador Napoleão Bonaparte, do Rio Sena e do Arco do Triunfo, se rendeu ao futuro. As Olimpíadas de Paris 2024 marcam um game changer, uma grande virada de uso intensivo da Inteligência Artificial dos jogos olímpicos.



As aplicações vão desde a proteção dos atletas até experiências de transmissão melhoradas e gestão eficiente de energia.



“Veremos alguns conceitos pioneiros em Paris 2024. Por enquanto, estamos adotando uma abordagem ponderada para testar e avaliar como a IA pode ser usada para melhorar os Jogos Olímpicos e prepará-los para o futuro”, destaca o diretor de tecnologia do Comitê Olímpico Internacional (COI), Ilario Corna.



Os resultados disso devem ficar como um legado para a cidade. O desenvolvimento da inteligência artificial e de tecnologias emergentes na França deve ser impulsionado pelos Jogos Olímpicos de Paris, aponta o relatório divulgado por um time de economistas da Allianz Research, departamento de análise da Allianz Trade.



Passando pela construção dos locais olímpicos e até mesmo por um moderno sistema de julgamento, espectadores devem encontrar jogos mais tecnológicos.

O estudo “Olympic Games: The economics of hosting the biggest sporting event in the world” analisa os impactos dos Jogos Olímpicos de Paris em diversos setores da economia. No relatório, os economistas lembram da tecnologia "digital twinning" ou “gêmeo digital” utilizada na construção de locais dos jogos. Os organizadores agora podem simular posições de câmeras, movimentos do Sol e até reflexos de luz, o que pode ajudar a projetar de maneira mais rápida e eficiente.



Outra novidade que pode ser empregada em Paris é o Sistema de Suporte à Julgamento (JSS) para competições de ginástica. Essa tecnologia avançada baseada em IA utiliza imagens tridimensionais para analisar os movimentos dos atletas com um nível de detalhe que supera as capacidades visuais humanas. Embora não substitua os juízes humanos, o sistema pode ser consultado em situações ambíguas para fornecer uma avaliação mais clara e precisa.



Enriquecendo ainda mais a experiência do espectador, o Serviço de Transmissão Olímpica está também empregando IA para avançar na transmissão ao vivo. Isso inclui o uso de drones e realidade aumentada para fornecer vistas únicas das vilas dos atletas, além de legendas em tempo real e destaques personalizados, criando mais imersão para quem está assistindo aos jogos.



Já na segurança, as inovações incluem ferramentas de monitoramento de mídia social para proteger os atletas contra abusos on-line e um sistema de vigilância aprimorado por IA que detecta comportamentos anormais em multidões, objetos abandonados e possíveis emergências médicas.



Proteção cibernética dos atletas





Uma das aplicações da IA nos Jogos Olímpicos de Paris tem como foco a proteção contra o abuso cibernético, uma vez que se espera cerca de meio bilhão de publicações nas redes sociais durante estes Jogos.



O sistema de monitoramento baseado em IA monitorará centenas de milhares de contas de redes sociais e irá sinalizar mensagens abusivas para intervenção das plataformas relevantes.



Além disso, os atletas, que estão no centro dos Jogos Olímpicos, também poderão testar um novo serviço de chat que o COI está disponibilizando em parceria com a Intel, na plataforma Athlete365.



“Para atletas credenciados nos Jogos, o serviço foi projetado para fornecer respostas fáceis e rápidas às perguntas frequentes sobre tópicos como diretrizes de mídia social, regras antidoping e regulamentos da Regra 50”, conta Corna.



Transmissão e engajamento





Em colaboração com os parceiros comerciais e de transmissão do COI, a IA também será utilizada pelos Serviços de Radiodifusão Olímpica durante Paris 2024 para melhorar os fluxos de trabalho internos, melhorar a experiência do espectador, enriquecer a narrativa e explicar melhor determinados eventos desportivos.



Isso inclui a colaboração com o parceiro olímpico mundial Alibaba para fornecer um número recorde de sistemas de replay multicâmera com reconstrução de alta qualidade e alimentada por IA na nuvem, para criar modelos tridimensionais e mapeamento de pontos de vista adicionais em 21 esportes e disciplinas. Isso proporcionará replays mais atraentes de mais ângulos de câmera.



Para melhorar a eficiência das emissoras, a Alibaba Cloud lançou o OBS Cloud em conjunto com a OBS em setembro de 2018 e apoiou a cobertura de transmissão de Tóquio 2020 e Pequim 2022.



A implementação da OBS Cloud proporciona uma alternativa ao investimento pesado para os detentores de direitos de comunicação social e para as cidades anfitriãs, uma vez que o conteúdo relacionado com os Jogos Olímpicos pode ser transmitido através da nuvem, reduzindo a pegada de carbono.



Outra parceria tech oficial é com a Intel, que introduzirá a geração automática de destaques, compilando automaticamente os principais momentos de 14 esportes e disciplinas em rolos de destaques personalizados.



O mecanismo automático de inferência de destaques é baseado em modelos de IA que foram treinados com o uso das ferramentas de software Intel Geti AI, especializadas em processamento de conteúdo visual com suporte de IA. Os modelos foram treinados esporte por esporte com conteúdo recuperado do vasto arquivo de vídeos de esportes olímpicos.



“Nosso objetivo é mostrar o poderoso potencial da tecnologia e da IA para criar experiências imersivas e interativas nos Jogos Olímpicos”, comenta Sarah Vickers, Líder do Escritório de Jogos Olímpicos e Paraolímpicos da Intel.



A cerimônia de abertura





Com a parceria com a Samsung Electronics, imagens inéditas, capturadas e compartilhadas com o Samsung Galaxy S24 Ultra, foram uma das atrações da Cerimônia de Abertura no Rio Sena e das competições de vela.



A Samsung instalou mais de 200 smartphones Galaxy S24 Ultra na proa e nas laterais de cada um dos 85 navios dos atletas, durante a cerimônia de abertura. As imagens HDR de alta qualidade tiradas com os dispositivos Galaxy S24 Ultra foram compartilhadas e transmitidas por meio de uma rede 5G privada da Orange, a provedora oficial de rede móvel dos Jogos de Paris 2024 na França.



A Orange instalou mais de uma dúzia de antenas 5G ao longo do Sena para criar a primeira rede 5G autônoma na França, já que esta colaboração pioneira foi projetada para garantir uma conectividade 5G perfeita e uma experiência de visualização para fãs de todo o mundo.



A Samsung também implementou a mesma tecnologia nas competições de vela em Marselha, instalando o Galaxy S24 Ultra em cada barco de competição, permitindo que os fãs experimentem a emoção da corrida ao lado dos seus atletas olímpicos favoritos e entrem juntos na ação.



“Estamos extremamente entusiasmados com esta parceria, que permite uma perspectiva verdadeiramente original de Paris 2024, evoluindo a forma como os fãs irão vivenciar os Jogos”, disse Yiannis Exarchos, CEO da Serviços de Transmissão Olímpica (OBS).