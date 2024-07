Panvel inova com orientação farmacêutica via IA

A Panvel é a primeira rede do varejo farma e contar com Inteligência Artificial generativa voltada para a orientação farmacêutica. O robô, batizado de Sofia, é capaz de orientar os colaboradores da rede sobre diversos assuntos do dia a dia do atendimento nas farmácias.

A ferramenta presta desde informações sobre interação medicamentosa até orientações normativas da Agência Nacional de Saúde (Anvisa), aumentando a eficiência e a qualidade do atendimento em loja. A segurança dos dados, de acordo com a empresa, é garantida pela origem da captação das informações, que é feita a partir de conteúdos como as bulas de medicamentos e as normas da Anvisa.

O projeto piloto começou em abril, em cinco farmácias da rede, em Porto Alegre. Em pouco tempo, esse número aumentou para 150 e atualmente 400 lojas já contam com a ferramenta. A expectativa é de que até o fim deste mês 100% das unidades da Panvel Farmácias estejam utilizando a Sofia para orientação farmacêutica.

“Nosso trabalho foi fazer com que a ferramenta gerasse não apenas respostas relevantes, mas tecnicamente corretas e úteis para os colaboradores atenderem cada vez melhor nossos clientes”, explica o diretor de Tecnologia e Inovação da companhia, Alexandre Arnold.

O volume de mensagens trocadas com a inteligência artificial tem aumentado a cada dia, o que mostra a boa receptividade dos atendentes à ideia e a utilidade da ferramenta nas atividades diárias. Num recorte de dois dias do mês de junho, por exemplo, a Sofia recebeu 1800 mensagens. Sendo 800 num dia e 1000, no seguinte.

A Sofia - Serviço de Orientação Farmacêutica com Inteligência Artificial é baseada em uma abordagem multimodelos (integra GPT e Claude), que permite utilização de diferentes Inteligências Artificiais, que se comunicam entre si.

Essa capacidade de combinação de tecnologias garante atualização e aprimoramento permanentes, além de maximizar a eficiência e a adaptabilidade às necessidades específicas do setor farmacêutico, a partir das novas capacidades e informações que passarão a ser disponibilizadas ao longo do tempo. Isso se dará a partir do próprio uso da ferramenta pelos atendentes. Desta forma, a Sofia terá, com o tempo, capacidade de ser atualizada de acordo com a demanda que vier das lojas.

Equipes das áreas de Inteligência Artificial (IA) e de Ciências de Dados da Panvel desenvolveram a adaptação da IA generativa para a construção da Sofia, num processo detalhado de customização dos modelos de linguagem. Tudo focado na busca pelo fornecimento de informações precisas e confiáveis, tanto sobre medicamentos quanto sobre procedimentos da Panvel.

“O desenvolvimento da plataforma permite futuras integrações entre Sofia e os demais sistemas da Empresa, que vão facilitar a realização de diversas tarefas e melhorar cada vez mais a eficiência operacional. A customização da tecnologia vai aproveitar todas as informações que a Panvel já consegue armazenar e fará um cruzamento de dados”, destaca Arnold.