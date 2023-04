Dos 10 e-commerces mais acessados no Brasil, um quarto é asiático

Em meio às discussões sobre taxação de encomendas internacionais, plataformas como a singapurense Shoppe e as chinesas AliExpress e Shein continuam entre as mais acessadas pelos brasileiros, segundo a edição de março do Relatório dos Setores do E-commerce, divulgado pela Conversion.

A lista é liderada pelo Mercado Livre, com mais de 340 milhões de visitas mensais em aplicativos no sistema Android e na web. Em segundo lugar, está a Amazon, com 181 milhões. Na sequência, vem a Shopee com 144 milhões.

As chinesas AliExpress e Shein figuram, respectivamente, na quinta e sexta colocações da lista, que também conta com marcas nacionais, como Magazine Luiza e Casas Bahia.

1.Mercado Livre

2.Amazon

3.Shopee

4.Magazine Luiza

5.AliExpress

6.Shein

7.Americanas

8.Casas Bahia

9.iFood

10.Samsung

Já considerando apenas maiores aplicativos de e-commerces, as gigantes asiáticas sobem no ranking. A Shopee sobe para a segunda posição, ocupando a vice-liderança entre os apps mais acessados do país. Shein e AliExpress ocupam a terceira e quinta posição, nessa ordem.

O boom das plataformas asiáticas aconteceu durante a pandemia, principalmente entre 2020 e 2022, período que acelerou a migração dos consumidores para o mercado online. Para Diego Ivo, CEO da Conversion, o crescimento dos e-commerces asiáticos está, em grande parte, relacionado a uma lacuna que este mercado conseguiu identificar: o ticket baixo.

"As plataformas asiáticas perceberam uma grande brecha no e-commerce global, que é o ticket baixo. Nesse contexto, criaram grande senso de urgência por meio de suas promoções, oferecendo uma verdadeira experiência de busca de achados, o que acabou estimulando as pessoas a passarem cada vez mais tempo dentro do site e do app", avalia Ivo.