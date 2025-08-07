"Estamos observando um novo tipo de ataque que vai além das abordagens tradicionais. A chegada de IA generativa e de deepfakes eleva a sofisticação das ameaças, especialmente em fraudes de identidade e acessos indevidos." Alexandre Murakami, diretor de segurança da Logicalis.

“Em 513 parlamentares na Câmara dos Deputadas, temos 91 mulheres. É muito pouco. Nós temos que mudar esse quadro em todos os espaços do Brasil. Essa vai ser a nossa luta daqui para a frente.” Márcia Lopes, ministra das Mulheres.

“Estamos em conversas avançadas com um parceiro relevante nos Estados Unidos para esse projeto do KC-390. Acreditamos e defendemos o retorno à política de tarifa zero.” Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer.

“Quem despreza a ideia de que a escola é, desde as primeiras etapas do ensino, um ambiente de aprendizagem está reproduzindo um discurso que contribui para a desigualdade social. A escola pode ser também espaço de acolhimento, cuidado e segurança alimentar, mas, prioritariamente, é onde nossas crianças e jovens devem ter o acesso à educação garantido.” Leonardo Pascoal, secretário de Educação de Porto Alegre.