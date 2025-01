"Embora o ambiente econômico estivesse aquecido em 2024, o Brasil enfrenta uma taxa de juros bastante restritiva. Para as empresas que entram em inadimplência e não conseguem reverter essa situação, o instrumento de recuperação judicial auxilia na reorganização, evitando assim a falência." Camila Abdelmalack, economista da Serasa Experian.

"O presidente Lula deixou claro que não vai tomar medidas heterodoxas (sobre os alimentos)." Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário.

"O cenário é de cautela para o comércio, o que nos alerta para a necessidade de redobrarmos esforços em prol da retomada econômica, especialmente em um momento de maior pressão sobre os custos. Por outro lado, é animador ver que os investimentos continuam avançando, o que demonstra o comprometimento dos varejistas com a superação dos desafios." José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.

"A internet aumenta as vulnerabilidades que já existem no ambiente offline. Crianças negras, periféricas e meninas estão muito mais sujeitas a essas violências no mundo digital." Pedro Hartung, diretor de Políticas e Direitos das Crianças do Instituto Alana.