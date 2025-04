Darci Pedro Hartmann, presidente da Ocergs

"Muitos investimentos ingressaram na economia do RS em 2024, justamente para a reconstrução no período pós-enchente. No mercado de automóveis, observamos a entrada de novos produtos, tecnologias e montadoras, que trouxeram mais opções ao consumidor." Jefferson Furstenau, presidente do Sincodiv-RS.

"Com relação ao Hamas em Gaza, a pressão militar funciona. Podemos ver que rachaduras estão começando a aparecer nas exigências do grupo nas negociações." Benjamin Netanyahu, premiê de Israel.

"Considerando o preço do petróleo tipo Brent desta semana, naturalmente temos um preço que tem todas as condições de ser reduzido. Mas essa queda leva em consideração as loucuras do presidente dos EUA. Ele está criando uma instabilidade global." Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

"O clima mudou. Temos de fazer diferente, trabalhar mais e buscar alternativas. Mas se o produtor não tiver condições de investimentos para irrigação e outras medidas, será muito difícil. A tecnologia mostra que temos muitos caminhos para mitigar os efeitos climáticos. Mas o produtor está exaurido financeiramente." Darci Pedro Hartmann, presidente da Organização das Cooperativas do RS (Ocergs).