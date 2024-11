"O cigarro contrabandeado é de fácil acesso, é vendido nas ruas para crianças, adolescentes e para a população de baixa renda. Isso é contrário à saúde pública, além de não haver arrecadação de impostos." Vera Luiza da Costa e Silva, médica que integra o assessoramento à Presidência da República.

"Quando comparamos o Brasil com outros países, concluímos que a corrupção e a falta de transparência ainda são grandes desafios, apesar das políticas em vigor para combatê-las." Humberto Falcão, cientista político e professor da Fundação Dom Cabral.

"Os inimigos do agro são os que associam o agro à regularização de terra roubada da União, do Estado e dos municípios. Os inimigos do agro são os que são contra demarcação das terras indígenas e gostariam que os povos indígenas não tivessem um lugar ao sol. Os inimigos do agro são aqueles que acham que não precisam obedecer às leis, todos os que querem obedecer, inclusive as leis da natureza, são amigos do agro brasileiro." Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

"Pauta número um é a reconstrução da cidade. As obras públicas são as primeiras medidas desse novo governo. Reconstrução da cidade, voltado para economia, saúde e educação." Airton Souza (PL), prefeito eleito de Canoas.