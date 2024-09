"A primeira coisa que nós temos de fazer é uma conscientização nas escolas, nas empresas que em todo o Brasil está proibido colocar fogo no mato." Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

"Hoje, vejo o potencial de crescimento do PIB do Brasil em 1,8%." Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

"Vemos a tecnologia como uma forma de potencializar o professor, não de substituí-lo." Sá Cavalcante Neto, CEO da Arco Educação.

"A massa salarial no Brasil tem crescido na ordem de dois dígitos todos os meses." Marcelo Gomide, auditor-fiscal.

"A infraestrutura de todo o RS precisa de um olhar mais atencioso. É preciso planejamento para que as consequências não sejam tão fortes em um enfrentamento de desastre. Contratar profissionais habilitados e com capacidade técnica e termos um conselho que defenda seus profissionais vai muito no sentido que se tenha o retorno do investimento na infraestrutura." Matheus Borges dos Santos, engenheiro e assessor técnico da presidência do Crea-RS, no painel Mapa Econômico do RS em Rio Grande.