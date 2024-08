Arita Bergmann, secretária de Saúde do Rio Grande do Sul

"Estamos dando uma freada brusca no orçamento porque temos pacto fiscal, e o mercado cobra." Luiz Marinho, ministro do Trabalho.

"Às vezes estamos incessantemente em ação. Mas nem sempre estamos ativos. Uma pausa operativa é necessária para assegurar que todos os elementos da estratégia estão alinhados e prontos para a ação." María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela.

"Grande parte das escolas no Brasil estabelece alguma regra para o uso do celular, mas esse ainda é um debate em aberto, com instituições e redes de ensino adotando as suas próprias estratégias." Daniela Costa, coordenadora da TIC Educação sobre pesquisa em 3.001 escolas urbanas e rurais do País.

"O Brasil vem avançando muito na questão de habitação social nesses últimos anos, mas, com essa tragédia que atingiu o RS, conseguimos ver como muitas casas, bairros, cidades são vulneráveis e não estão preparados para lidar com esse tipo de calamidade." Andréa dos Santos, coordenadora da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA).

"Nosso governo olha a saúde com responsabilidade, e temos a segurança de que as instituições estão também cumprindo seu papel." Arita Bergmann, secretária de Saúde do RS.