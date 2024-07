"É importante tranquilizar a população que a Newcastle não é uma zoonose transmissível. Não é preciso ter nenhum receio de continuar consumindo carne de frango e ovos." Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.

"Depois de longa luta, a inflação está baixando e o mercado de trabalho está reequilibrando." Mary Daly, presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco.

"Quando falamos em terroirs do Brasil, estamos falando sobre a qualidade de produtos originais, mas também sobre identidade, sobre tradição. É preciso reconhecer e valorizar a história por trás de cada processo para proteger a identidade do que é feito no RS." Luciana Thomé, curadora do Connection Terroirs do Brasil, que ocorre em agosto, em Gramado.

"As entregas no segundo trimestre ocorreram dentro do esperado. O terceiro e o quarto tri serão fortes, com alguns solavancos na cadeia de suprimentos, mas estamos otimistas." Antônio Garcia, vice-presidente financeiro da Embraer.

"A recuperação (do RS) tem que ser aliada às obras de prevenção, para não queimarmos energia e recursos em ações que podem ser novamente levadas, e falo isso com conhecimento de causa." Marcelo Arruda, presidente da Famurs e prefeito de Barra do Rio Azul.