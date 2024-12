Magistratura recebeu R$ 1,4 bilhão em retroativos

Enquanto a cidadania, o mercado e a oposição exigem maior corte de gastos e mudança de rumos na política econômica do governo Lula (PT), cinco Tribunais de Justiça do Brasil pagaram R$ 1,4 bilhão em retroativos para magistrados, neste ano de 2024. Os pagamentos têm o "suporte comparativo" de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa dinheirama canalizada para pessoas do topo da pirâmide social brasileira é um disparate, fora da realidade do País. E pode ser entendida como uma sinalização de que o Judiciário está alheio às dificuldades da população.

Matéria e números publicados na sexta-feira pelo site Diário do Poder, editado pelo jornalista Claudio Humberto, revelou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) lidera a gastança dos repasses para juízes e desembargadores. Eles receberam R$ 378 milhões. Bem próximo nos dispêndios está o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que pagou R$ 349 milhões extras, segundo levantamento do jornalista Lúcio Vaz, do jornal paranaense Gazeta do Povo. A propósito, no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), os pagamentos consumiram R$ 309 milhões. O quarto maior gastador foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que pagou retroativos de R$ 206 milhões. E, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), se foram R$ 159 milhões.

A sexta mais gastadora foi a corte estadual de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), que repassou R$ 87 milhões em retroativos para seus magistrados. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) teve despesas semelhantes em um montante de R$ 71,7 milhões. E o Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), em oitavo, somou R$ 53,5 milhões com pagamentos.

Entre os Tribunais Regionais Federais (TRFs), os maiores pagamentos foram os R$ 15,7 milhões na 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre; e os R$ 11,2 milhões na 1ª Região (TRF-1), em Brasília.