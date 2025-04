1. A cutucada do advogado no desembargador demorado

O advogado brasiliense Délio Fortes Lins e Silva (OAB/DF nº 3.439), 72 de idade, subscritor de uma inusitada petição a um magistrado demorado, teve total sucesso. O processo foi movimentado, o feito foi a julgamento e o acórdão reformou a sentença, julgando a ação procedente. Houve a condenação da Mapfre Vera Cruz Seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente da perda total de uma embarcação de pequeno porte, de propriedade justamente do inconformado advogado, que atuava em causa própria.

O barco, modelo "Flying Fish" de 16 pés, fora adquirido novo, primeiro dono, em janeiro de 2018. No mesmo mês, na noite de 28, houve o sinistro. A lancha ancorada no litoral de Recife (PE) se soltou da amarra, sendo lançada contra arrecifes. Os danos causaram perda total. A ação cível iniciou dois meses depois porque a seguradora não honrou o contrato, negando a indenização. A sentença foi de improcedência.

Na última semana de fevereiro de 2025, diante da morosidade do processo paralisado durante cinco anos em segundo grau - aguardando julgamento da apelação - o advogado protocolou irônica petição expressando "parabéns ao magistrado". O texto direcionado ao relator Alberto Nogueira Virgínio também mencionou o inexpressivo desempenho do Tribunal de Justiça de Pernambuco no ranking de produtividade do Conselho Nacional de Justiça. A peça advocatícia concluiu com chamativa imagem de um bolo de aniversário, adornado com cinco velas acesas. E arrematou com votos de que "Deus o ilumine no caminho vagaroso da inércia".

Com o resultado do julgamento ocorrido no recente dia 3 de abril, a seguradora pagará R$ 60 mil (valor do barco) e R$ 2 mil pelos gastos de remoção dos destroços, com atualização monetária e juros legais. Os honorários sucumbenciais serão de 15%. O valor (R$ 1.536,15) das parcelas, ainda não pagas, do chamado prêmio de contratação do seguro será descontado da indenização. O próprio relator demorado e seus colegas de câmara reconheceram a existência de danos morais em razão da má-fé da Mapfre Vera Cruz Seguradora contra o segurado. A reparação extrapatrimonial foi fixada em R$ 5 mil. (Processo nº 0024900-83.2018.8.17.2001).