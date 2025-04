Caso judicial que ainda não tinha precedente no País! Decisão proferida em ação popular, na 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, determinou que o Hospital da Mulher realize o(s) aborto(s) legal(is) "em caso(s) de gravidez decorrente da retirada não consentida do preservativo durante a relação sexual". Esta prática é conhecida como "stealthing". Tal denominação é utilizada pela Justiça nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O Hospital da Mulher é um nosocômio público estadual de São Paulo, especializado em ginecologia. Na especialidade é um dos maiores centros da América Latina e do mundo. Ele sediou o Projeto Bem-Me-Quer, que foi a primeira e imediata linha de cuidados para atendimento à violência contra mulheres e crianças.

No caso brasileiro, o julgado do recente 17 de março atendeu a pedido das bancadas feministas do PSOL na Câmara de Vereadores de São Paulo e na Assembleia Legislativa do Estado. A ação surgiu após denúncias de que o referido hospital recusava o procedimento abortivo nesses casos. Na decisão, a juíza Luiza Barros Rozas Verotti avaliou também o risco de gestações indesejadas prosseguirem, com possíveis impactos na saúde física e mental das vítimas.

A magistrada expressou seu entendimento de que o "stealthing" se enquadra no crime de violação sexual mediante fraude, previsto no Código Penal -, e que o Estado deve garantir assistência integral às vítimas. (Processo nº 1015025-03.2025.8.26.0053).