Eis aqui mais um campeão de demora

Mesmo que 66% dos magistrados brasileiros de primeiro e segundo graus ganhem mais do que os ministros do Supremo, a prestação jurisdicional volta e meia assinala episódios inaceitáveis. Os fatos chocam diante das remunerações profissionais engordadas por penduricalhos. O RS não é exceção. Contou-se aqui, há duas semanas, o caso da demora de 16 anos de um processo que, na comarca de Parobé (RS), empurra sua solução lentamente para os lados. O tema: dano moral decorrente de alegado erro médico em parto hospitalar, que transformou um bebê em um ser especial. A conjunção é de apatia jurisdicional, indiferença com pessoas, corporativismo etc. (Processo nº 5000052-85.2008.8.21.0157).

Na semana passada, viu-se aqui o campeão da demora trabalhista em Porto Alegre. É uma ação - ajuizada em 5 de dezembro de 1989 - em que engenheiros funcionários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) tiveram reconhecido, em 16 de julho de 1990, o direito a diferenças salariais com repercussões em horas extras, férias, 13° salários, depósitos do FGTS etc. O trânsito em julgado ocorreu em 1992. O porquê da demora posterior ainda não está explicado. Mas, pelo menos, logo após a publicação aqui, os volumes foram rapidamente transformados em autos eletrônicos. O crédito incontroverso de 215 pessoas é de R$ 34.975.282,57. Desde esta segunda-feira, 8 de setembro, estão sendo expedidas as requisições de pequeno valor. O restante, via precatórios, entrará na fila de imprevisível longevidade. (Processo n° 1219400-34.1989.5.04.0006).

E na última sexta-feira, 6 de setembro, surgiu uma terceira tartaruga forense relatada pela advogada Mirna Fensterseifer: "Na comarca de Torres (RS), há um processo de divisão de áreas que é o mais longevo do Estado". Tramita desde 1º de agosto de 1988. A sentença da primeira fase foi proferida (prazo razoável) em 11 de junho de 1991, pelo juiz de 1º grau Almir Porto da Rocha Filho, em início de carreira. O magistrado seguiu sua brilhante trajetória, chegou a diretor do Foro de Porto Alegre, foi promovido a desembargador e... se aposentou. Com 36 anos e um mês de tramitação, está impregnada com o cheiro característico tico do litoral do Atlântico Sul. Previsão de solução definitiva? Não há, mas pelo menos o processo já ganhou novo número: 5000161-39.2003.8.21.0072.

A resoluta radiocorredor advocatícia conferiu os passos da lenta jurisdição torrense e confirmou que, neste momento, a vagarosa líder estadual é mesmo a tartaruga de Torres, cidade conhecida como "a capital nacional do balonismo" (Lei Federal n° 14.808, sancionada por Lula em janeiro deste ano). E um advogado local, entrementes, lembrou que "no nosso fórum também nos dão balões"...