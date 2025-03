Vem aí a compensação por trabalho doméstico

As mudanças poderão alcançar o casamento feito pelo regime de separação de bens. Poderá ficar assim: "Admite-se a divisão de bens adquiridos por ambos os cônjuges ou conviventes com a contribuição econômica direta de ambos, respeitada a sua proporcionalidade". (Projeto de lei nº 4/225).

O capítulo sobre o regime de separação traz, no projeto de reforma, duas propostas de mudança na lei (artigo 1.688). E estabelece que "haverá a divisão de bens adquiridos por ambos os cônjuges ou conviventes com a contribuição econômica direta de ambos, respeitada a sua proporcionalidade, - mesmo que ele esteja registrado no nome de apenas um deles". O parágrafo 1º do projeto textualmente define que "o trabalho realizado na residência da família e os cuidados com a prole, quando houver, darão direito a obter uma compensação".

Estas são aquelas em que a pessoa que assumiu a tarefa doméstica - muitas vezes abandonando um emprego fora de casa - fica sob o risco de sair do relacionamento sem direito a nada. A proposta partiu de uma comissão de juristas e foi apresentada formalmente como projeto de lei no Congresso pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Um projeto de reforma do Código Civil, ora tramitando no Senado Federal, prevê que o trabalho na residência da família e os cuidados com os filhos darão direito a uma compensação a ser fixada judicialmente. Isso ocorrerá em caso de morte do cônjuge ou companheiro, ou pelo divórcio. O dispositivo busca remunerar o chamado "trabalho invisível" e será aplicado somente nas uniões pelo regime de separação total de bens.

A força da carta aberta

A carta aberta que os advogados Júlio César Sant'Anna de Souza e Thays Mayer dos Reis enviaram, via Espaço Vital, ao desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), teve efeitos positivos imediatos, ao detalhar a inércia na comarca de Parobé e na área administrativa da própria Corte estadual. A manifestação crítica abordou a lerdeza de uma ação que busca indenização por suposto erro médico. Já são 17 anos de "tramitação", com pausas, pilhas, muitas idas e voltas para os lados etc.

No mesmo dia da publicação (sexta-feira, 21 de março), a 3ª vice-presidente da corte, desembargadora Lusmary Fatima Turelly da Silva, liberou a verba de R$ 3.756,90 para o pagamento dos honorários periciais. É que a autora e seu filho especial (teria havido uso incorreto de fórceps no parto) litigam com gratuidade. Para completar os efeitos positivos do "Mexam-se!", na segunda-feira, 24 de março, o juiz da causa Thomas Vinicius Schons proferiu minucioso despacho. Nomeou a empresa Becker & Sawitzki Perícias para a tarefa. E até formulou dez minudentes quesitos, tudo com o sinete "cumpra-se com urgência".

Bah! - como diria o jurista Lenio Streck - como é bom quando, cutucada, a Justiça se mexe.

(Processo nº 5000052-85.2008.8.21.0157).