Ação milionária de médico contra o Grêmio

Em junho de 2022 fez sucesso no Rio Grande do Sul, nas redes sociais, uma entrevista ao vivo (duas horas de duração, no "Dus2Podcast"), abordando segredos do Grêmio, o "renatismo", a exorbitância do poder no Grêmio etc. O ex-médico gremista Marcio Augusto Bolzoni ali abriu a caixa-preta com revelações surpreendentes.

Disse que durante os 25 anos no clube conheceu vários treinadores melhores que Renato Portaluppi. E contou histórias de bastidores, entre as quais a de que sua demissão fora determinada pelo dirigente Duda Kroeff, na época vice-presidente de futebol na gestão de Romildo Bolzan.

Foi, então, que se soube que Bolzoni tinha, desde abril de 2019 uma ação trabalhista contra o clube. O objetivo: buscar exatos R$ 2.441.450,00 (valor da época do ajuizamento), a título de horas extras, adicionais noturno e de insalubridade, férias, gratificações, diferenças de FGTS, indenização dobrada, adicional por prorrogação do horário noturno, repouso semanal remunerado, sobreaviso, prontidão e tempo à disposição do clube.

Nesta semana soube-se que, cinco anos depois do ajuizamento, saiu a sentença, proferida pelo juiz Ricardo Fioreze, da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. O julgado deferiu: (a) Horas extras decorrentes do trabalho prestado além de 8 horas ao dia, mas exclusivamente nos dias em que o médico atuou em jogos em Porto Alegre; b) Dobra sobre a remuneração de férias (com 1/3), em relação a cinco períodos aquisitivos, de 2013 a 2018; (c) Diferenças de repousos semanais remunerados, considerando os valores pagos a título de gratificação-prêmio, por vitórias e títulos; d) Adicional de insalubridade; e) Indenização (fixada em valor certo de R$ 20 mil) por dano moral.

Na fase de liquidação, o Grêmio deverá fornecer o perfil profissiográfico previdenciário do reclamante, relativo às atividades que importavam na sujeição dele a condições de trabalho insalubres. A procedência da ação foi parcial, daí decorrendo recursos de revista de ambas as partes, ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os advogados Cicero Hartmann e José Pedro Pedrassani atuam em nome do médico Bolzoni. O Grêmio é defendido pelos advogados Mônica Canellas Rossi e Benoni Canellas Rossi.

Na análise inicial da fase recursal já há uma decisão do relator sorteado, desembargador Francisco Rossal de Araújo. Ele considerou prioritária, neste ponto da demanda, a aplicação da Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, implementada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa visa promover "a conciliação e a mediação das controvérsias". Por isso, os autos eletrônicos foram remetidos ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT), para tentativa de conciliação. A audiência ainda não tem data designada. É possível que, até a data da solenidade, talvez já se saiba a exata centimetragem do pepino financeiro que cutuca o Grêmio. (Processo nº 0020456-26.2019.5.04.0015).