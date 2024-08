Um inédito e longo ´au au´ jurídico

A sentença reconheceu que "o mero arrependimento acerca da doação feita não viabiliza a retomada do bem doado, ainda mais se tratando de um animalzinho de estimação". O arremate: "Para que fosse possível a retomada do animal doado, deveria ter sido identificado algum vício de validade no contrato verbal de doação". Não há trânsito em julgado. Cabe recurso a ser decidido por uma das Turmas Recursais Cíveis. (Proc. nº 5003810-50.2022.8.21.0038).

Os recebedores da doação foram Bruna dos Santos Girardi, 28 de idade, funcionária de um pet shop vacariense e o filho menor dela. Em nome de ambos atua o advogado Luciano Giacomelli. Ele sustentou na contestação que "os donatários têm a posse regular do animal, que foi formalizada via troca de mensagens de voz, no WhatsApp" e que "a amada pet está muito bem cuidada e adaptada na nova família". As conversas foram degravadas.

As verdades na ação da magistrada contra o jornal e a jornalista

São incisivos os termos da contestação conjunta apresentada por RBS - Zero Hora Editora Jornalística S. A. e pela jornalista Rosane Aparecida de Oliveira, na ação indenizatória por dano moral ajuizada contra ambas, em 26 de março, pela ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. "Tudo o que foi publicado é verdadeiro" - afirmam, em síntese, as duas demandadas, numa eloquente defesa da liberdade de imprensa. A indenização pretendida pela demandante é de R$ 600 mil. Na petição inicial, ela expressa inconformidade com publicações impressas (jornal Zero Hora) e transmissões televisivas (Jornal do Almoço), notadamente sobre os cinco automóveis Audi que a então presidente da Corte, desembargadora Iris Helena pretendia comprar para uso pela cúpula do Tribunal de Justiça" - e também sobre os altos salários engordados por penduricalhos.

A primeira veiculação (em 25 de julho de 2023) questionada pela desembargadora Iris teve a seguinte chamada: "Depois dos carros de luxo, TJRS chama atenção por remunerações fora da curva". A segunda, dias depois, traz a informação mais detalhada: "Quem são os magistrados que mais ganharam em abril de 2023 no RS - a presidente do TJRS lidera o ranking com R$ 662.389,16". Houve mais críticas à Corte estadual e à desembargadora presidente e todas podem ser lidas por meio de acesso aos autos eletrônicos (se o sistema e-proc não estiver com "instabilidade"...). O processo é público.

A desembargadora Iris antecipou disposição para imediata conciliação, balizando-a em R$ 300 mil. Mas o acordo foi logo descartado pela empresa e pela colunista em petição conjunta. Assim, não houve a acenada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Neste, o objetivo é "implementar a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, nos termos da Resolução nº 125/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)".

A peça jurídica de contestação (50 páginas) é assinada pelos advogados Guilherme Rizzo Amaral e Daniela Verza Marcon, integrantes do Escritório Souto Correa, integrado por 180 advogados, com sedes em Porto Alegre e Brasília. Eles sustentam a liberdade de imprensa, praticada pelos veículos jornalísticos e pela jornalista empregada. Rebatem, uma a uma, todas as articulações da petição inicial e esmiuçam particularidades do vernáculo. "Verdadeiro é o que é conforme a verdade, com os fatos ou com a realidade". E mais: "Verdade é o que existe realmente - que não é fictício ou imaginário".

Já houve réplica apresentada pelas advogadas Isabel Cristina Porto Borjes e Taís Ferraz Gomes, que atuam em nome da autora. Elas têm escritório profissional em São Leopoldo (RS). Todas as partes já requereram a realização de audiência de instrução. Nela haverá o depoimento pessoal da desembargadora Iris e a oitiva de testemunhas. Falta a designação de data para a tomada dos depoimentos (Processo nº 5021409-45.2024.8.21.0001).