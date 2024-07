A nova temporada de penduricalhos

Um dia antes de começar a gozar as férias de julho, o decano do STF Gilmar Mendes liberou para julgamento a ação sobre o pagamento, ou não, de quase R$ 1 bilhão em penduricalhos a juízes federais. A discussão está suspensa desde março, quando o ministro pediu vista para analisar um recurso da Advocacia-Geral da União contra decisão monocrática do ministro Dias Toffoli que liberou o benefício. Alguns dos centenários possíveis apaniguados financeiros esperam, em tese, embolsar, individualmente, cifras de até sete dígitos, variando de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. O efetivo julgamento está sendo especulado para o mês de agosto.

Adicionais (é o caso acima), gratificações por tempo de serviço, remuneração por assumir outras funções, impulsos para capacitação profissional, auxílio-moradia são/foram alguns chocantes exemplos que não são contabilizados como salário. E, por isso, esses ficam fora do teto do funcionalismo, que é R$ 41,6 mil. Este é o valor nominal do salário de um ministro do STF. Os penduricalhos podem dobrar o salário de servidores, principalmente do Judiciário, que tem autonomia para gerenciar as carreiras e remunerações de seu pessoal. Em outras palavras, para aumentar seus ganhos individuais, os magistrados não precisam de leis, nem de ajuizar ações...judiciais. É (quase) tudo na via administrativa.

No centro financeiro da controvérsia há uma decisão do Tribunal de Contas da União que suspendeu o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (ATS). Trata-se de uma vantagem extinta em 2006, mas ressuscitada administrativamente, em 2022, pelo Conselho da Justiça Federal. Mais conhecido como quinquênio, o ATS prevê que, a cada cinco anos, os magistrados incorporem 5% de seus salários aos respectivos contracheques. Será/seria um aumento automático a cada cinco anos. O efeito financeiro de retroação - se reconhecido no STF - abarcará quase 18 anos. A conta seria engordada por juros e correção monetária e - para completar a maravilha - o pagamento não dependeria de precatórios.