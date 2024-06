O diário de uma juíza

Década passada, era um veranico de maio, dia do meu aniversário de 37 anos. Meu humor não estava lá essas coisas, meu casamento estava frio e turbulento. Naquela manhã, ao acordar, fui à copa da casa para tomar café. Tinha a expectativa de que meu marido dissesse: "Feliz aniversário, querida". Mas ele nem me disse "bom dia". Aí pensei interrogativa: "Esse é o homem que eu mereço?"... Saí de casa desanimada, mas me senti um pouco melhor quando entrei no fórum. O Miguel, meu estagiário, foi receptivo: "Bom dia, doutora, feliz aniversário!". Ele estendeu a mão, deu-me um abraço respeitoso. Finalmente alguém havia lembrado do meu aniversário. Trabalhei até o meio-dia, quando Miguel entrou na minha sala dizendo: "Doutora, está um dia lindo lá fora. Não temos audiências à tarde. E já que é o dia do seu aniversário, pergunto se podemos almoçar juntos? Só a senhora e eu!". Achei estranho, mas concordei. Fomos a um lugar reservado. Falamos em processos, mas a conversa também foi divertida. No caminho de volta, ele sugeriu: "Nesta tarde tão linda, de seu aniversário, sugiro não irmos ao fórum"... Senti o clima, abri um sorriso sutil, mas contido, e o Miguel parecia ter avançado o sinal: "Vamos até o meu apartamento tomar um drinque refrescante"... Fomos, sentamos na sala. E enquanto eu saboreava um martini gelado, ele pediu: "Se não se importar, vou ao meu quarto vestir uma roupa mais confortável"... - Tudo bem - respondi. Fica à vontade! Uns três minutos depois, ele saiu do quarto, carregando um bolo enorme. Atrás dele, meu marido, algumas amigas e quase todo o pessoal da vara. Todos cantando, 'Parabéns pra você... ' Lá estava eu, sentada no sofá, numa sensual posição, saia mais curta, meia coxa à mostra. No dia seguinte, eu demiti o Miguel, após analisar um refrão forense de que "estagiário só faz merda". E de imediato entrei em férias. Também obtive a minha transferência para outra comarca. E não se fala mais nisso. ..... (A ficção acima é criação de Carlos Alberto Bencke, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e advogado).



Digitação fingida

O Banco Wells Fargo demitiu na sexta-feira, dia 14 de junho, nos EUA, 12 funcionários que fingiam digitar para parecer que estavam trabalhando. Eles foram "demitidos após análise de alegações envolvendo simulação de atividade de teclado, criando a impressão de trabalho ativo". O teor consta de documento enviado à autoridade reguladora da indústria financeira estadunidense. O banco afirmou que "exige os mais altos padrões e não tolera comportamento antiético". Embora o Wells Fargo - que é o terceiro maior banco do país - não tenha referido a forma como os funcionários simulavam o trabalho, existem técnicas disponíveis para tal chamada fraude presencial. Uma das ferramentas que algumas das 12 pessoas supostamente usaram foi um "movedor de mouse" para que a atividade no dispositivo fosse registrada. Os "clickers" de teclado simulam a digitação individual. Na prática, uma máquina está pressionando botões aleatórios no teclado de um dispositivo. As ferramentas estão disponíveis para compra online - e algumas são anunciadas como "indetectáveis".

Função do médico

Atenção para o precedente que calha bem em ações contra operadoras que passam ao largo da fiscalização (?) da Agência Nacional da Saúde Suplementar. Duas frases objetivas de uma sentença: "Não cabe ao plano de saúde decidir como deve ser tratado o paciente, pois esta é função do médico de confiança que o assiste. É abusiva a negativa de tratamento sob a alegação de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS". O entendimento é do juiz Marcos Aurélio Gonçalves, da comarca de Nazaré Paulista (SP), ao condenar a Notre Dame Intermédica Saúde a indenizar uma mulher diagnosticada com Doença de Chron. Esta é uma condição inflamatória crônica do trato gastrointestinal. (Processo n° 1001520-27.2023.8.26.0695).

Desvantagens na advocacia

A proporção de advogados na menor faixa salarial da categoria é maior entre negros e mulheres, segundo levantamento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que traçou perfil dos profissionais do País. Os dois segmentos também são mais jovens e têm menos tempo de carreira, o que pode indicar uma recente democratização da profissão, apesar do quadro de desigualdade. Mas o menor período de atuação não justifica os menores salários, avalia a entidade. No sentido inverso, mais homens e pessoas brancas atingem faixas maiores de renda e tempo de profissão. Os dados são do 1° Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira.

Onze de fora

A Comissão Executiva Nacional do 2º Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho realizou, na quinta-feira, 13 de junho, sessão pública de divulgação do resultado da prova oral. Das 240 candidaturas habilitadas a participarem das arguições, 229 foram aprovadas e estão aptas a tomarem posse como juízas e juízes do Trabalho. As eliminações foram onze. Os (as) aprovados (as) na recente etapa serão submetidos à quinta fase do certame. Esta tem caráter apenas classificatório, com a análise dos títulos enviados na terceira etapa.

Igualando o Afeganistão

O Projeto de Lei n° 1.904, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, quer equiparar a punição para o aborto à reclusão prevista em caso de homicídio simples. Se aprovado, deixará a legislação do Brasil tão dura quanto em países como Afeganistão, El Salvador e Indonésia. Estes são conhecidos por organizações internacionais por suas rígidas leis antiaborto e violações sistemáticas dos direitos das mulheres. O texto que está na Câmara quer colocar um teto de 22 semanas na realização de qualquer procedimento de aborto em casos de estupro. E abre margem para incluir outros casos em que a interrupção é autorizada no Brasil, como anencefalia fetal e risco à vida da mãe.

Poderosos, curiosos e outrem...

Estamos a 10 dias do início do 12° Fórum de Lisboa, evento tradicionalmente liderado por Gilmar Mendes e realizado na capital portuguesa. Os organizadores preveem recorde de participantes para o evento de 26 a 28 de junho. O tema deste ano é "Avanços e recuos da globalização e as novas fronteiras: transformações jurídicas, políticas, econômicas". Informalmente conhecido como "Gilmarpalooza", estima reunir cerca de 2 mil pessoas. São políticos, empresários, advogados, magistrados, acadêmicos, lobistas, puxa-sacos, poderosos de várias latitudes e curiosos em geral. (Em tempo: Gilmar deve ficar no Supremo mais seis anos e meio; ele completa 75 anos de idade em 30 de dezembro de 2030).

"Circo midiático"?