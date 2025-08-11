O Esqueletão se vai aos poucos

Os últimos metros são sempre os mais difíceis, dizem os maratonistas. O Esqueletão, na rua Marechal Floriano, que o diga. A demolição se dá sem implosão, que causaria problemas na vizinhança. Os dois andares restantes estão virando caliça aos poucos. Vai ser curioso ver a boca da área central sem a cárie que a enfeiavam.

Na busca de solução

"A prioridade não é retaliar, é resolver. Procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, fiquem fora dessas tarifas, que entendemos extremamente injustas." Do vice-presidente Geraldo Alckmin. Por sinal, pelo menos uma pesquisa está dando Alckmin à frente do governador Tarcísio de Freitas para 2026.

Tratoraço do amor

Um rapaz foi visto entrando com sua amada no famoso "Motel Refúgio do Amor", de Bagé, localizado às margens da rodovia BR-153, em cima de um trator vermelho que parecia recém-saído da lavoura. "Eu achei que era um protesto, disse um frentista próximo." Curioso. Se o rapaz entrasse de "a cavalo" no motel, talvez não chamasse tanta atenção. Pingo faz parte da paisagem naquelas bandas.

Mérito Farroupilha

pg3 Medalha Mérito Farroupilha para Leonardo Lamachia, presidente da OAB RS Diego Mendes/OABRS/DIVULGAÇÃO/JC

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, recebeu ontem a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honra concedida pela Assembleia Legislativa. A homenagem, proposta pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), reconhece a trajetória de Lamachia e sua contribuição para o fortalecimento da advocacia e para o desenvolvimento social e institucional do Estado.

A luta continua

Toda vez que um conflito ou bronca típica do Brasil Maravilha atravessa o fim de semana, é costume a mídia dizer "esta é uma semana decisiva". É o caso desta, cuja fila de conflitos dobra a esquina, do tarifaço ao jogo de interesses do Congresso Nacional, passando pelo STF. Entrementes, bombeiros são chamados para apagar o fogo para evitar que a crise entre Poderes vire guerra mundial. No fim, não acontece nada, e a luta continua.

O cartão rebelde

Levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostra que os pagamentos por aproximação movimentaram R$ 423 bilhões no primeiro trimestre deste ano, representando crescimento de 38,6% em relação a 2024. Mas há um porém no caso dos cartões de débito. Na semana passada, boa parte deles exigia inserção, recusando a aproximação. Nessas coisas eletrônicas, o ruim é que não se tem para quem reclamar.

Em queda