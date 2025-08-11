O Esqueletão se vai aos poucos

Os últimos metros são sempre os mais difíceis, dizem os maratonistas. O Esqueletão, na rua Marechal Floriano, que o diga. A demolição se dá sem implosão, que causaria problemas na vizinhança. Os dois andares restantes estão virando caliça aos poucos. Vai ser curioso ver a boca da área central sem a cárie que a enfeiavam.
"A prioridade não é retaliar, é resolver. Procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, fiquem fora dessas tarifas, que entendemos extremamente injustas." Do vice-presidente Geraldo Alckmin. Por sinal, pelo menos uma pesquisa está dando Alckmin à frente do governador Tarcísio de Freitas para 2026.
Um rapaz foi visto entrando com sua amada no famoso "Motel Refúgio do Amor", de Bagé, localizado às margens da rodovia BR-153, em cima de um trator vermelho que parecia recém-saído da lavoura. "Eu achei que era um protesto, disse um frentista próximo." Curioso. Se o rapaz entrasse de "a cavalo" no motel, talvez não chamasse tanta atenção. Pingo faz parte da paisagem naquelas bandas.
O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, recebeu ontem a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honra concedida pela Assembleia Legislativa. A homenagem, proposta pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), reconhece a trajetória de Lamachia e sua contribuição para o fortalecimento da advocacia e para o desenvolvimento social e institucional do Estado.
Toda vez que um conflito ou bronca típica do Brasil Maravilha atravessa o fim de semana, é costume a mídia dizer "esta é uma semana decisiva". É o caso desta, cuja fila de conflitos dobra a esquina, do tarifaço ao jogo de interesses do Congresso Nacional, passando pelo STF. Entrementes, bombeiros são chamados para apagar o fogo para evitar que a crise entre Poderes vire guerra mundial. No fim, não acontece nada, e a luta continua.
Levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostra que os pagamentos por aproximação movimentaram R$ 423 bilhões no primeiro trimestre deste ano, representando crescimento de 38,6% em relação a 2024. Mas há um porém no caso dos cartões de débito. Na semana passada, boa parte deles exigia inserção, recusando a aproximação. Nessas coisas eletrônicas, o ruim é que não se tem para quem reclamar.
A situação financeira das pequenas indústrias piorou pelo terceiro trimestre consecutivo, revela o Panorama da Pequena Indústria (PPI), divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Um a um, os indicadores das atividades industriais só dão más notícias.