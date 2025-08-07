A Lagoa do Armazém atrapalha os pescadores

Na imagem capturada na Lagoa do Armazém, no Imbé, a garça e o pescador contemplam o mesmo alvo: um banco de areia. E ambos querem peixe. O assoreamento da lagoa, assim como de diversos rios e arroios gaúchos, persiste no pós -enchente.

A traíra que foi ao dentista

Um dos casos de galpão que sempre lembro é da traíra pescada pelo capataz de estância Pacheco, lá pelas bandas do distrito de Guassu-Boi, no Alegrete... Contou que certa vez pescou uma traíra com dente de ouro na sanga do fundo da propriedade. Também o coronel Sarjob, pros lados de Cachoeira do Sul, contava várias histórias envolvendo animais. Certa feita, incomodado com as caturritas que devoravam o milho plantado na fazenda, resolveu dar a elas uma lição inesquecível. Depois de devastar o milharal, elas tiravam sesta em uma grande figueira centenária da propriedade.

O coronel, com ajuda de peões, besuntou todos os galhos com cola, depois cercou a árvore com uma rede. Em dado momento, disparou sua Winchester 44 e acordou as caturritas, que, em desespero, alçaram voo. Contava que a quilômetros dali os moradores ficaram espantados ao ver uma figueira centenária sendo arrastada por caturritas em voo. De outra feita, o nosso bom coronel da Guarda Nacional, dos Provisórios de 1923, matou com a mesma Winchester um lobisomem, cujo couro estaqueou no galpão para secar. Mas teria ficado com pena de matar uma "lobismulher com sete lobishominhos" .

Foi mais ou menos assim com seu Renato, que frequentava o restaurante Dona Maria sempre inventando histórias. Até foi ordenança do general Flores da Cunha quando tinha apenas 14 anos, e acertava uma determinada taquara a 90 metros com seu Smith Wesson 44. Uma noite ele falou que Getúlio Vargas não tomava decisões sem falar com ele, e, uma noite, até mandou seu piloto para pegá-lo com um DC-3 em Porto Alegre para reunião da Sumoc, o Banco Central na época. Certo dia, um senhor de cabelos brancos entrou e, ao ver o doutor Renato, o cumprimentou efusivamente. Se virou para a roda da mesa 1.

- Vocês não vão acreditar, mas certa noite o doutor Getúlio ordenou que fosse buscar o doutor Renato em Porto Alegre com o DC-3 do governo para uma reunião importante na Sumoc. O doutor Getúlio não fazia nada sem a opinião dele.

É, não dá para acreditar em mentiroso, disse alguém.