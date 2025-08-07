A Lagoa do Armazém atrapalha os pescadores

Um dos casos de galpão que sempre lembro é da traíra pescada pelo capataz de estância Pacheco, lá pelas bandas do distrito de Guassu-Boi, no Alegrete... Contou que certa vez pescou uma traíra com dente de ouro na sanga do fundo da propriedade. Também o coronel Sarjob, pros lados de Cachoeira do Sul, contava várias histórias envolvendo animais. Certa feita, incomodado com as caturritas que devoravam o milho plantado na fazenda, resolveu dar a elas uma lição inesquecível. Depois de devastar o milharal, elas tiravam sesta em uma grande figueira centenária da propriedade.
O coronel, com ajuda de peões, besuntou todos os galhos com cola, depois cercou a árvore com uma rede. Em dado momento, disparou sua Winchester 44 e acordou as caturritas, que, em desespero, alçaram voo. Contava que a quilômetros dali os moradores ficaram espantados ao ver uma figueira centenária sendo arrastada por caturritas em voo. De outra feita, o nosso bom coronel da Guarda Nacional, dos Provisórios de 1923, matou com a mesma Winchester um lobisomem, cujo couro estaqueou no galpão para secar. Mas teria ficado com pena de matar uma "lobismulher com sete lobishominhos" .
Foi mais ou menos assim com seu Renato, que frequentava o restaurante Dona Maria sempre inventando histórias. Até foi ordenança do general Flores da Cunha quando tinha apenas 14 anos, e acertava uma determinada taquara a 90 metros com seu Smith Wesson 44. Uma noite ele falou que Getúlio Vargas não tomava decisões sem falar com ele, e, uma noite, até mandou seu piloto para pegá-lo com um DC-3 em Porto Alegre para reunião da Sumoc, o Banco Central na época. Certo dia, um senhor de cabelos brancos entrou e, ao ver o doutor Renato, o cumprimentou efusivamente. Se virou para a roda da mesa 1.
- Vocês não vão acreditar, mas certa noite o doutor Getúlio ordenou que fosse buscar o doutor Renato em Porto Alegre com o DC-3 do governo para uma reunião importante na Sumoc. O doutor Getúlio não fazia nada sem a opinião dele.
É, não dá para acreditar em mentiroso, disse alguém.
Em entrevista à Rádio Gaúcha, o governador Eduardo Leite disse que o ministro Alexandre de Moraes "tem alguns excessos que preocupam". Não é só ele. Leite já havia se manifestado contrário à prisão de Jair Bolsonaro.
A cada final de mês é início do seguinte: tornam-se mais visíveis os sinais exteriores de pobreza no termômetro financeiro no Centro. No final do mês todo o comércio funciona em marcha lenta e só acelera a partir do dia 5. Não mais. Ontem, até os proprietários de lancherias estranharam a quebra desse paradigma. Parece final de mês, comentou um. A grana está mais curta que coice de rato.
Criada pela OAB gaúcha e Caixa dos Advogados do RS, sob liderança de Leonardo Lamachia, a Cidade da Advocacia quebrou os recordes anteriores. O número de inscritos superou a marca dos 25 mil participantes.
Proprietários de 74 unidades no condomínio Life.Co, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre, se mobilizaram e criaram a Associação dos Adquirentes do Empreendimento Life.Co para tentar impedir o leilão dos imóveis, marcado para hoje. O caso envolve uma disputa judicial envolvendo uma incorporadora.
Para o fim de semana do Dia dos Pais, celebrado neste domingo, a Serasa Experian projeta mais de 112 mil tentativas de fraude em todo o País. O pior é que os caras do mal terão sucesso em parte das tentativas.
O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, provocou risos durante o lançamento de seu livro em Brasília, dizendo que não vai poder dar palestras na terra de Donald Trump. Nem precisa. Como é sobejamente conhecido, Mendes dá aulas em Portugal.