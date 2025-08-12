No carrinho de reciclagem a indústria chinesa domina

Olhem a caixa que o carrinheiro carrega para reciclagem. A maioria dos objetos plásticos, eletrodomésticos, celulares baratos vem da China ou de algum outro país asiático. Como eles têm escala e mão de obra barata sem CLT, digamos assim, dominam esse universo. A pergunta é: quantos empregos e empresas brasileiras teriam se tudo fosse fabricado aqui, uma ideia inexequível. Pelo menos o carrinho do nosso amigo é fabricado aqui. Por enquanto.





O tigre manso

Certa vez, Leonel Brizola disse que tinha que engolir um sapo barbudo para fazer a aliança do PDT com o PT em uma eleição presidencial, cujo sapo era Lula, no início do PT. Hoje, Lula não consegue e nem quer engolir sapo de topete. A China bota o Brasil no bolso, mas conseguiu prorrogação de 90 dias da entrada em vigor do tarifaço, enquanto conversa com os Estados Unidos. Teve que engolir o sapo americano e não fez o drama que Lula fez.

Breve aqui

"A Inteligência Artificial está sendo aplicada de forma exagerada. Dificilmente se consegue conversar com humanos em muitas empresas, até de comunicação! Falta Inteligência Natural. A continuar assim, em breve até os proprietários serão substituídos por robôs." Do leitor Edson Paulo Mohr.

O país dos jatinhos

E dos turboélices. O evento Labace de aviação geral, realizado no Campo de Marte, em São Paulo, revelou que a aviação executiva no Brasil atingiu um número recorde de 10.940 aeronaves. O modelo preferido é o Cessna Citation Latitude, bimotor turboélice asa alta que pousa em qualquer pista. Jatinhos executivos somam 1.075 unidades.

Paradoxo milenium

Tempos modernos, tempos de hackers, por um lado, e uma crescente tendência de não ter vontade de estudar ou se qualificar. Vejam o caso do rapaz que invadiu o sistema do Tribunal de Justiça (TJ-RS) e divulgou material sensível. Se fosse mais esperto procuraria uma empresa alvo de ataques cibernéticos para prevenir ações deste tipo. Invadir não dá dinheiro, é apenas o que o alemão define como schadenfreude, alegria pela destruição.

Chatice abissal

Não bastassem as ligações com prefixos de outros estados convidando para golpes virtuais, agora até a TIM deu para aporrinhar a paciência. Pelo menos avisa que é ela, então, chegamos a esse ponto de dar um desconto de chateação. Considerando todas as nossas mazelas de governo para a crise cíclica da economia, é profundamente chato viver no Brasil.

Mérito Judiciário

César Vergara de Almeida Martins Costa, vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), será agraciado amanhã, em Brasília, com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2025, concedida pelo TST a personalidades que se destacam na promoção da Justiça do Trabalho.

O homem-orquestra

Preso por suposta corrupção, Sidney Oliveira, o dono da Ultrafarma, é um caso raro de mídia televisiva. Evita grandes redes e aposta pesado em emissoras pequenas com foco em determinado público, incluindo testemunhais de longa duração. Ele é o ator preferido dele mesmo. Vai ser curioso se ele vai ou não manter a estratégia depois dessa.

Armadilhas no mundo de baixo

Para caminhar em Porto Alegre, mantenha o olho vivo e a cabeça baixa. Se ficar olhando a paisagem sem prestar atenção no que pisa, pode romper os ligamentos ou até levar um senhor tombo com consequências imprevisíveis. As calçadas são armadilhas, buracos e lajotas soltas. Desculpa: é problema dos proprietários. Não, senhor, é da fiscalização da prefeitura da Capital.

O povo come pão, não ideologia