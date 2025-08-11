Nomes de peso do Mapa Econômico do RS em Garibaldi

O evento promovido pelo Jornal do Comércio para debater o desenvolvimento econômico da Serra Gaúcha atraiu nomes de peso do empresariado da região. O painel do Mapa Econômico do RS aconteceu na Câmara da Indústria e Comércio (CIC) de Garibaldi e teve um debate intenso, com a participação de mais de 150 lideranças regionais. Na foto, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, com o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, o empresário Clovis Tramontina e os painelistas da noite, Neco Argenta, Maria Anselmi e Oscar Ló (Cooperativa Garibaldi).

Trabalho e tenacidade

Um dos pontos de convergência nas falas do debate foi a afirmação de que a força de trabalho dos empreendedores é capaz de superar situações adversas, como o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. "Não há crise que resista a uma surra de trabalho", ensinou a empresária Maria Anselmi. Neco Argenta, na mesma linha, contou que suas empresas crescem dois dígitos por ano, independentemente de governos que passam. Oscar Ló salientou a força do setor vitivinícola, que garante sustento a 12 mil famílias da região. E seu Clovis Tramontina enalteceu a importância das pessoas para as empresas.

Mal a coisa

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) de junho da Fiergs revela queda de 2,3% na comparação com maio, interrompendo dois meses de crescimento. Para a entidade, o resultado é especialmente preocupante porque ainda não detecta os efeitos da tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Ó dúvida cruel

A Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais sofisticada, e não sabemos quando ela é aplicada em um texto e até em uma tese de doutorado. Escrever uma parte e deixar o resto a cargo da IA é como piloto de avião que não pilota mais manualmente, é tudo com o piloto automático. Se não voarem manualmente de vez em quando, perderão a habilidade. No escrever é a mesma coisa. Como na letra do tango Cambalache "Todo es igual, nada es mejor/ Lo mismo un burro que un gran profesor".

Mentes estreitas

Mesmo nos anos áureos das ferrovias gaúchas, a velocidade dos trens não podia ultrapassar 80 km/h e só em longas retas dava para atingir 100 km/h, enquanto outros estados já tinham velocidades maiores porque tinham bitola larga, de 1,2 metro ou mais. O motivo foi o temor que a Argentina invadisse o Brasil com soldados e armas nos trens. Dá para ver que cultivávamos bobagens já naquele tempo.

Será mesmo?

A consultoria Infra está sugerindo que ferrovias federais ociosas sirvam para o transporte de passageiros. Entre outras, relaciona o trecho Pelotas-Rio Grande. Seria uma boa notícia se confirmada e o Ministério dos Transportes pegasse esse pião na unha. No passado, tivemos até uma estatal que cuidava dos trens de passageiros, a Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS), que no início dos anos 1950 trouxe o trem Minuano com luxuosos vagões Pullman. Deficitária, foi extinta. Os antigos contam que um dos motivos foram as constantes greves da categoria, orientadas pelo Partido Comunista Brasileiro, (PCB), o Partidão. É uma pena que não tenhamos mais trens de passageiros, que quase sempre são deficitários.

O bem amado

