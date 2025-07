A beleza do pôr-do-sol no inverno de Porto Alegre

A combinação de frio, céu claro e ventos fortes que afastaram a poluição aérea, deixaram o pôr-do-sol no Centro de Porto Alegre, visto da avenida Júlio de Castilhos, com um fim de tarde e anoitecer impecáveis. Também tem o lado B. No inverno, quase sempre esta avenida canaliza ventos frios como o Pampeiro.

A cerveja e os kerbs

Dia 31 de julho, comemora-se o Dia da Cerveja, embora com várias dissidências. Hoje o mercado está saturado até de rótulos estrangeiros que eram extremamente caros até meados dos anos 1990. Brahma e Antártica disputavam o mercado, mas aqui existiam as marcas Polar (Estrela), Polka (Feliz), Serramalte (Getúlio Vargas), Pérola (Caxias do Sul) e em menor escala a Gazapina (Livramento). Chope era Brahma.

Nos kerbs, dia do padroeiro da cidade nas colônias alemãs, as famílias recebiam a visita de parentes de todas as regiões. O barril era colocado em um buraco feito no solo cercado de gelo e serragem, que servia de isolante térmico. Isso no domingo, quando também iniciavam os três dias de baile. Nunca aos sábados, porque o temido padre vigário achava que se fosse neste dia, os paroquianos encheriam a cara e faltariam à missa dominical.

Alemães traziam o gasto com dinheiro na chincha, menos nos kerbs. O diabo tomava conta. Dificilmente havia chope nos salões de baile, só cervejas. Para mostrar que podiam abrir a guaiaca até a costura, deixavam as garrafas vazias nas mesas. Äs vezes, o pau rolava e fechava o tempo.

Para dançar, era preciso pagar uma espécie de pedágio, uma fitinha colocada na lapela pelo fiscal da casa. As bandinhas tocavam a mesma música (marca) duas vezes repetidas. Eram chamadas de jazz banda musikanden. A pronúncia era chaz panda. Tudo a ver com a formação das grandes orquestras de jazz daqueles tempos, com percussão, metais, sopro e contrabaixo. Mais para o final do baile, bebia-se café forte, pão ou cuca com linguiça fervida.

Eram dias em que os colonos se esbaldavam. Muitos vinham das picadas, às vezes quilômetros longe do salão em caminhos difíceis. As mulheres levavam sapatos de baile na mão e calçavam tamancos para não estragá-los, que eram deixados debaixo da mesa até a dura volta. Casamentos começavam no baile, embora a aproximação visual fosse feita nas missas ou cultos luteranos de domingo.

Também teve o caso do impacto do primeiro dançarino de rock em baile de kerb, mas essa já é outra história...