Homenagem ao presidente do TCE-RS

O amor do presidente do TCE-RS, conselheiro Marco Peixoto, por cachorros foi registrado pela equipe do seu gabinete na comemoração dos 70 anos do magistrado. Conhecido por despachar diariamente em audiências acompanhado dos mascotes Bolinha e Toby, Peixoto foi homenageado com um bolo temático contendo figuras alusivas dos parceiros de vida.



Vikings de bombacha

No dia 13 de setembro, Oslo (Noruega) receberá mais uma grande celebração da tradição gaúcha. Mais do que uma simples festa, trata-se também de um reencontro de identidades: um momento em que a saudade da terra natal se transforma em alegria coletiva, fazendo ecoar, em plena Escandinávia, o orgulho de ser e pertencer ao Rio Grande do Sul.

Freud explica

Neste sábado, às 10h30min, será inaugurado no Parque Moinhos de Vento (Parcão) um monumento em homenagem a Sigmund Freud, uma obra de 2,5 metros de altura e cerca de três toneladas, criada coletivamente por 21 escultores gaúchos, idealizada pelo psicanalista Gley Silva de Pacheco.

Ele voltou

Com quatro décadas de história, a Venax Eletrodomésticos consolida sua posição no mercado. A empresa que conhecemos hoje, fundada em 1º de maio de 1985 por Walter Bergamaschi, é o resultado direto do processo de recuperação judicial da antiga Metalúrgica Venax de Venâncio Aires. A informação é do jornal A Hora.

Aterrissagem forçada

Os tucanos não voam mais. Depois de ter oito governadores, não tem mais nenhum. O governador Eduardo Riedel, que comanda o Mato Grosso do Sul, foi para o PP. Era o último na sigla.

Más intenções

O que o STF quer colocando os bancos em uma sinuca de bico não tem nada a ver com afirmação de soberania, blá, blá, blá. O que quer é destruir o sistema financeiro para depois construir nos escombros a Nova Ordem.

Bom de voto

O melhor marqueteiro e cabo eleitoral de Lula é o presidente dos EUA, Donald Trump. Desde o tarifaço, a aprovação do seu governo subiu para 49% e a desaprovação caiu para 51%.

Agora vai?

Doze partidos de direita, centro-direita e governadores fecharam acordo para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. Quem vencer terá o apoio dos demais candidatos. É sempre bom que se diga que o primeiro turno é apenas trampolim para o segundo. Só presta para isso.

Calçados Beira Rio

No dia 26 de agosto, às 12h30min, a Calçados Beira Rio S.A., de Roberto Argenta, será agraciada com a Medalha do Mérito Farroupilha, concedida pela Assembleia Legislativa. O proponente é o deputado estadual Joel Wilhelm (PP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista.

Pornografia infantil