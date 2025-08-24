Mudanças e novos projetos na avenida Protásio Alves em Porto Alegre

Já há algum tempo chama a atenção a quantidade de pontos comerciais fechados nas 10 primeiras quadras da avenida Protásio Alves, entre a Ramiro Barcelos e o Colégio Israelita. A via perdeu muitas operações nos últimos anos, desde agências bancárias a lojas de bairro e grandes redes. Agora está em curso uma nova transformação, com a demolição de imóveis para dar lugar a futuros empreendimentos na avenida. É o caso da esquina com a rua São Manoel, da área do antigo supermercado Nacional e de terreno ao lado do Trianon.

O coração em novo prédio

Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento EVANDRO OLIVEIRA/JC

Na inauguração do Hospital do Coração, na quinta-feira, o CEO, Mohamed Parrini, e o presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, Eduardo Bier, destacaram que a nova unidade do Hospital Moinhos de Vento consolida Porto Alegre como um hub de excelência em saúde. Com investimento de R$ 210 milhões, o hospital foi pensado para toda a jornada cardiovascular - da prevenção aos casos de maior complexidade - e integração com referências mundiais, como Mayo Clinic e Johns Hopkins.

Ópera na Expointer

O primeiro dia de atividades da Expointer, no próximo sábado, marca também a volta da Ópera Gaúcha ao Parque de Exposições Assis Brasil. Em sua quinta edição neste ano, o espetáculo O Legado do Povo promete exaltar o campo, a indústria, a cultura e a inovação como motores do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A programação ocorre às 19h30min, na pista central do Parque de Esteio, e contará com a participação de cerca de 200 profissionais. Entre as novidades, a estreia de uma banda ao vivo, com oito músicos sob direção de Gustavo Brodinho, e um novo palco com mais de 500 metros quadrados, construído exclusivamente para o evento. A entrada terá acesso liberado para quem estiver no parque.

Parceria

Alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Agronomia e Engenharia Mecânica Automotiva da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de sistemas e equipamentos agrícolas como colheitadeiras, plantadeiras, tratores e pulverizadores. A aula prática foi possível por uma parceria com a AGCO, empresa global de desenvolvimento e distribuição de soluções agrícolas das marcas Fendt, Massey Ferguson, Valtra e PTx, que realizou evento de dois dias no campus de Canoas.

Sob o domínio do medo

No Brasil o estarrecimento é vedado, o que acontece na pátria amada faz parte da paisagem. É o caso da informação de que 26% da população vive sob as regras das facções. Se considerarmos que existem facções legalmente constituídas, incluindo as oficiais, dá para dizer que o inferno é aqui.

Campeões de popularidade

As pesquisas da Genial/Quaest sobre governadores mostram que, em alguns estados, a avaliação dos gestores é fora de série. Ronaldo Caiado (União Brasil) ter 88% de aprovação dos goianos é impressionante, assim como Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, que tem 84%. E Eduardo Leite (PSD) vai bem, com 58% de aprovação em solo gaúcho. Em relação a disputa eleitoral de 2026, na Bahia, ACM Neto (União Brasil) sai na frente, com 41% das intenções de voto.

Novo teatro na Riachuelo