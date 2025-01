Os pés de um morador de rua de Porto Alegre

Alguns não usam sapatos, outros os tiram para descansar em camas improvisadas debaixo de marquises. E outros só usam havaianas doadas pelos que moram nos prédios contíguos ou que pescam de contêineres que alguém jogou neles, embora só deva ser jogado lá resíduos orgânicos. O povo é irresponsável no descarte do lixo e depois bota a culpa na prefeitura.



O país da oratória I

Se foi a ponte de contêineres construída pela comunidade sobre o Rio Caí, em Feliz, o que deixa um sentimento de melancolia. Sem estaqueamento ela não poderia ir longe, mas é triste constatar a falência do ente Estado nos três níveis, apesar da montoeira de impostos que se paga. O governo federal não repassou 50% do dinheiro que prometeu e os outros dois entes são administradores maiorias de folhas de pagamento dos ativos e inativos.

O país da oratória II

Não vamos e, suspeito, nunca fomos a lugar nenhum desse jeito. Nomearam Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente e sob sua gestão as queimadas na Amazônia aumentaram 46% em 2023 (último dado disponível). Ela fala bonito, mas é só. Seria de bom alvitre nomear ministros que não falam bonito mas tocam o barco como deve ser. Boa parte é boneco de ventríloquo de si mesmo.

As cobras e a corrupção

A corrupção tomou conta geral, da corrupção legal ao jeitinho brasileiro. Ninguém escapa de um ou de outro, como ator ou como vítima. É um milagre que os governos ainda funcionem. O que eu tenho ouvido faria até anão de jardim perguntar "mas onde é que fomos parar?". O famoso tecido social apodrece. A questão é se teremos a capacidade do que eu chamo de Vida de Cobra. Quando a pele destes répteis cansa, surge outra no lugar. Nova, lisa, brilhante.

Má fama

O jornal Handelsblatt, da Alemanha, publicou em 31 de dezembro uma reportagem em que critica o Judiciário do Brasil e as ações de ministros do STF. A publicação afirma que a justiça brasileira "foi originalmente concebida com base no modelo alemão", mas que "o serviço público se tornou uma casta cheia de privilégios".

Mais ambulâncias

Será hoje a entrega das novas ambulâncias do SOS Unimed Porto Alegre, em cerimônia conduzida pelo presidente do Conselho de Administração da entidade, Márcio Pizzato. A entrega será realizada às 11h, na área externa do Pontal Shopping, em Porto Alegre.

A falsidade impera

Antes da Inteligência Artificial (IA), a manipulação de vídeos copiando falas dos personagens já era terrível. Com a IA, você tem que desconfiar até de vídeo onde sua mãe te dá boa noite.

Espectro autista

O município de Alvorada, na Região Metropolitana, passa a contar com uma clínica especializada no atendimento de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), em uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Chamada de Clínica TEAcolhe - localizada na avenida Zero Hora, 1.075 -, a expectativa é atender 150 crianças.

Ri-do-Rato