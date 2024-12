Pioneirismo da Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre

Imagens e cheiros de São Vendelino

O cheiro de melancia, recém-cortada, o cheiro bom do pão preto ou de milho, que minha mãe assava no forno a lenha, cheiro de rabanada, de gemada com uma gota de baunilha, única comida que eu sabia fazer. Quando caía um temporal daqueles feios, eu e meu cachorrinho cruza de fox com vira-lata nos abraçávamos. Não sei quem mais tremia, eu ou o Tupi. O cheiro do Arroio Forromeco e, sobretudo, cheiro de terra molhada, o cheiro de poeira com gasolina do caminhão do meu pai. As cucas que dona Felicitas Avelina Selbach Albrecht, minha mãe Cita, fazia como ninguém. Meu amado pai veio da Alemanha depois de lutar na I Guerra Mundial em um caça-minas. Foi condecorado, saiu de lá como Franz Joseph e no Brasil virou Francisco José.

Quando chovia, me abrigava no paiol com telhado de zinco, com duas vacas leiteiras e o milho debulhado. Os banhos no Forromeco, o cheiro da água amiga. E do meu mato particular de pitangueiras.

Eu nasci em São Vendelino, vocês sabem, em 12 de abril de 1943. É pequena até hoje, o que é um elogio. Morei lá até os 10 anos e até os 16 passava as férias de verão e inverno na casa do tio Sireno Selbach, que era escrivão. Garanto que lembro da minha infância e adolescência com detalhes. Os livros que eu devorava, os livros escolares do Grupo Escolar, o perfume da minha professora, dona Inês, por quem era apaixonado. O tacho em que se fazia schmier de goiaba e de uva, tarefa que exigia remexer sem parar com uma colher grande de madeira. E a alfafa recém-cortada sendo enfardada em prensa movida por um burro.

A ida para a escola era de um quilômetro. Ia a pé pela estrada de chão batido, a minha bicicleta Hercules era usada para percursos mais longos, um deles até a picada Chico Pedro, hoje Vale Suiço. Meu primeiro nó na cabeça foi porque a Linha Francesa Alta levava esse nome e ficava abaixo que a Linha Francesa Baixa e vice-versa. Descobri o motivo depois de muitas noites insones. "Alta" vinha da enchente, arroio alto, e "Baixa" era região onde a enchente não chegava.

Os bombons que Frau Farah, esposa do pastor luterano, trazia quando visitava a mãe. Contrastava com o funcho que se comia quando tinha dor de barriga. As visitas das primas de Porto Alegre e noitadas jogando jogo de carta chamado Quarteto, víspora (com grãos de milho nas casas), rouba-monte e outros. Na rua, em noites de verão, centenas de vagalumes piscando com olhos fosforescentes, outro tanto de pirilampos (com luz permanente no rabo).

Poucos carros e caminhões passavam na frente da minha casa, mas carroças de boi eram muitas. De vez em quando se ouvia o barulhento motociclo marca Zundapp do ferreiro Harry Seibert indo entregar alguma enxada ou pá para alguém.

No outro lado morava a boos Gretchen, senhora velha, que tinha fama de curandeira. E era boa nisso. Uma jararaca pegou de raspão no meu polegar quando descia de um cinamomo e ela com suas compressas com ervas anulou o veneno. Mas doeu, nossa como doeu! Na cozinha, um azulejo com uma quadrinha que eu adorava.

Dizem que lá fora há um mundo

Mundo estranho que nunca vi

Não interessa o mundo lá fora

Porque meu mundo está aqui

E estava mesmo. Se o perdi fisicamente, no meu coração ele ficará lindo para sempre.