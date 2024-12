Veja a esquina do amor com os nomes dos noivos em Porto Alegre

Se espera que casamento de publicitário tenha alguma coisa além do comum, algo criativo. Pois Arthur Lencina, CEO da Agência Euro, conseguiu, ao se casar com a advogada Caroline Johann, em cerimônia evangélica na da Igreja Batista Mont'Serrat e posterior festa no Party Room. O pano de fundo foram as "ruas dos noivos".



Mapa Econômico do RS

Depois de percorrer diferentes regiões do Estado ao longo deste ano, o Jornal do Comércio promove o quinto e último painel da série Mapa Econômico do RS em 2024. Será em Porto Alegre na próxima segunda-feira, 9 de dezembro. Os painelistas serão o presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum; a presidente da Corsan, Samanta Takimi; e o fundador do Grupo São Pietro, Luciano Zuffo. O tema será desafios e oportunidades de desenvolvimento para as regiões Metropolitana, Litoral e Vale do Sinos.

O cenário da laranja

O malfadado pacote já foi revirado e analisado dúzias de vezes, mas sempre oferece o lado oculto da lua. É como espremer uma laranja. Espreme, espreme até a última gota e, no fim, aparece sempre uma frase que dispensa explicações: o governo gasta mais que arrecada. E zé fini.

Bolsa do contribuinte

Sobre a nota da quantidade de beneficiados com o Bolsa Família, muito maior que o número de desempregados, um leitor comentou que teve um pedreiro trabalhando em casa. Tinha dois carros, a mulher trabalhava. Cobrou caro, mas o detalhe é que não pode pagar os serviços dele por transferência bancária porque se recebesse pelo banco "tinha medo de perder o Bolsa Família".

Voluntário anônimo

O presidente da Sicredi Origens RS Ronaldo Sielichow (e) esteve presente na inauguração do monumento Voluntário Anônimo, na Orla do Guaíba, idealização e patrocínio do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que leva a assinatura do artista Siron Franco. Na imagem ainda estão o deputado Marcel Van Hattem, o governador Eduardo Leite e o empresário Jorge Gerdau Johannpeter.



Quem te viu, quem te vê

Os Correios, de janeiro a setembro, registraram o maior prejuízo da história da estatal no período, R$ 2 bilhões. E fala em insolvência. Parte se explica com a eliminação de cartas e documentos físicos. O presidente é o advogado Fabiano Silva dos Santos, indicado pelo Prerrogativas, grupo de advogados simpáticos ao presidente Lula, que atuou e segue atuando contra as acusações de processos da Lava Jato.

A fuga da rede

Do leitor Ruy Walberto Simon: "Estamos vivendo praticamente sem qualquer proteção aos nossos dados. Mesmo com a LGPD, a coisa está difícil. Infelizmente, para ter um pouco de paz, radicalizei. Zero redes, zero WhatsApp, zero atendimento de telefone. Comunicação? SMS e e-mail".

Os macróbios de Veranópolis

Completaram-se 30 anos do estudo mais longevo do Brasil sobre envelhecimento em Veranópolis, afamada como a capital nacional da longevidade. Sob coordenação do médico Emílio Moriguchi, criador do Instituto de Geriatria na Pucrs, a pesquisa acompanha há décadas a rotina de idosos da comunidade da Serra Gaúcha.

Sob nova direção

Na coletiva e almoço de confraternização com a imprensa da Fiergs ontem, o presidente Cláudio Bier apresentou Nilson Vargas (ex-RBS) como o novo titular de Comunicação da entidade. Para 2025, há um otimismo cauteloso com a economia (matéria nesta edição), mas o cisco no olho é o pacote que não é de contenção de gastos.

