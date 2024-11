Feriadão cria paraíso provisório nas praias do Litoral Norte do RS

Como sabem até os siris ainda não exterminados, o Litoral já tem vida própria, independente do verão. Qualquer feriadão leva chusmas de gente para lá. Cidades como Tramandaí têm algumas peculiaridades, como o rio de mesmo nome, que mais adiante abraça o mar. É um bom destino, no fim das contas. E para quem curte feriadões, atenção: este é o último do ano.



Porto Alegre, 2126

O prefeito de Porto Alegre levantou da cadeira, se espreguiçou e deu uma geral na sala. Ao fundo estava emoldurado um chapéu de palha usado por um antepassado. Pela ampla janela se vislumbrava, entre os altos prédios, uma nesga do Guaíba. Ligou para a secretária e mandou o vice-prefeito entrar. - Bom dia chefe. Na Buena? - Oh yes. Me dá um resumo do CPS. Significava a sigla de Conjunto dos Pepinos Semanais. Então, o vice abriu uma holografia. - Prefeito, vou começar com uma boa notícia. Finalmente o Trensurb informou que vai reabrir a Estação Mercado em menos de dois anos. A má é que atingimos a marca de 90% de funcionários públicos. Rugas de preocupação se formaram na testa do alcaide. - E os 10% restantes? - São pensionistas. O vice apontou para a holografia. - No Centro Histórico, o problema de sempre. A Federação dos Camelôs e Ambulantes Que Não Ambulam quer aumento de 100% na mesada. Dizem que os fregueses não conseguem mais acessar o Centro. Além do mais, a ponte elevadiça enguiçou. - Azar o deles, quem mandou botar um fosso. E como está a agenda com a colenda? O prefeito adotava esse termo antigo usado por um colunista de 100 anos atrás. - Bem, meu prefeito, a gente ganhou a eleição com uma coligação de 132 partidos. A oposição ainda era forte, somava 84 partidos. Entre eles, o PCdoB do BdoB do BdoB. - Por enquanto tudo sob controle, mas não é fácil conversar com os 408 vereadores da Casa. Todos querem emprego, o que nós chamamos de boquinha. - Cara, já foram criadas 77 novas secretarias para abrigar nossos aliados, é difícil administrar a máquina desse jeito. - Prefeito, olhe pelo lado positivo. O 7 é o número da sorte. - Eu que o diga. Estou respondendo 7 processos. O maior partido brasileiro e gaúcho era o Partido dos Analfabetos Funcionais, o PAF, cujos integrantes não sabiam escrever discursos acima de duas frases. E se orgulhavam disso. - Então tá. Vamos almoçar? Na intrincada agenda diária não sobrava muito tempo para almoçar. O endereço mais perto era o Mercado Público, mas levava-se mais de meia hora, mesmo que não fosse distante, por causa das 30 sinaleiras. Fosse só isso dava para encarar, mas as facções cobravam pedágio em cada uma delas. - Mas não quero comer barbacue with potato salad. Prefiro uma comida bem simples. Escolha entre pasta and sausage ou carter with scramble beans. - Pra mim tá bom. O meu avô ainda fala massa com linguiça e carreteiro com feijão mexido, mas os garçons dos restaurantes não sabem o que é. Desceram para o térreo, onde montaram nos patinetes elétricos oficiais e se mandaram para pegar um rango, como se falava em tempos primordiais.

Bons de voto

A Agência Euro realizou levantamento para avaliar o desempenho eleitoral de prefeitos que venceram a disputa em 24 municípios com população superior a 80 mil habitantes, para fins de marketing eleitoral. Os dados considerados são os do resultado da eleição, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os três primeiros foram Marcelo Maranata (78,18% em Guaíba), Delegada Ana Tarouco (74,47% em Santana do Livramento) e Andrei Cossetin (72,57% em Ijuí).

Pesca Total

A Fundação Projeto Pescar e o Shopping Total inauguram o Hub Pescar de Execução e Inovação, primeiro hub do Brasil totalmente voltado para a formação sócio-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. Abertura acontece no dia 26 de novembro, às 8h30min.

Missão RS na Ásia

Começa na segunda-feira (18) a missão do governo gaúcho no Japão e na China. O objetivo principal é promoção comercial e atração de investimentos. Entre as agendas, visitas a grandes empresas como as japonesas Toyota e JTI, além da montadora chinesa BYD. É a quarta missão no exterior do governador Eduardo Leite na atual gestão, desde o início de 2023. O Jornal do Comércio esteve presente nas três anteriores com a editora de Economia, Fernanda Crancio (EUA em 2023), e o repórter Jefferson Klein (Argentina em 2023 e Itália e Alemanha em 2024). Desta vez, o enviado especial do JC será o editor-chefe, Guilherme Kolling.

De mentirinha

Funciona assim: um deputado apresenta uma PEC como essa do terminar a jornada de trabalho conhecida como 6 X 1, sem chances de emplacar. A autora, no caso, sabe disso. Então ela já está no lucro, porque o eleitor CLT pensará "os caras não deixam passar".

