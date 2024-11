Uma das maiores aspirações dos advogados gaúchos está rolando na Assembleia Legislativa

Projeto de lei que dispensa o adiantamento do pagamento de custas judiciais nas execuções de honorários sucumbenciais já está tramitando na Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa gaúcha. Segundo o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, que teve papel fundamental na articulação, a advocacia gaúcha está próxima de alcançar a maior conquista legislativa estadual da história da entidade.



O sonho do sonho americano I

Antes de criticarem o direitista Donald Trump, atentem para a inconsistência de Kamala Harris. Sua candidatura foi uma sequência de desastres. Foi vice do fraco Joe Biden, que o Partido Democrata tardiamente percebeu que não tinha condições nem para uma corrida de 10 metros. Aí escolheram a Kamala. Saco vazio não se põe em pé.

O sonho do sonho americano II

O que Trump vendeu foi o óbvio ululante para o eleitor, tornar os Estados Unidos forte de novo, colocar um freio na imigração e deixar de ser a polícia do mundo. Esse discurso seduziu a maior parte do eleitorado americano, saudoso dos dias de glória de um Estados Unidos que não existe mais. Porque a esquerda - se é que se pode dizer isso do Partido Democrata - fracassou.

Jeitinho asiático

Em uma dessas lojas no Interior que vendem quinquilharias asiáticas, as vendedoras não usam uniformes e raramente vêm dar bom dia e dizer "posso ajudar?". Ao invés disso, ficam circulando com cestas vazias pelos corredores e entre os clientes. Para flagrar eventuais espertinhos que enfiam itens nas bolsas e casacos.

O Grande Prêmio do Faturamento

Gilberto Jasper/Divulgação/JC

Feita a contabilidade do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, entraram na roda da economia cerca de R$ 2 bilhões. Os argentinos vieram em massa para prestigiar o menino prodígio Franco Colapinto, 21 anos, piloto da Williams. Para entrar no autódromo, alguns chegaram a pagar R$ 8,5 mil. Capas de chuva (foto) de R$ 5,00 foram vendidas por R$ 40,00.



Parabéns pra você

O empresário e ex-presidente da Federasul, Humberto Ruga, completou 89 anos. Foi efusivamente aplaudido na reunião-almoço da entidade, o Tá na Mesa.

Efervescências

O premiado economista Paulo Rabello será o palestrante da cerimônia do Prêmio Equilibrista 2024, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS (Ibef-RS), com o tema: "Efervescências: emoções fortes no cenário de 2025". O evento ocorre nesta sexta, às 12h, na Casa Vetro.



Sicredi homenageada

A Sicredi Origens RS recebeu moção honrosa de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul. A distinção foi entregue ao presidente da Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow. A cooperativa ligada ao ramo financeiro está presente há 10 anos em Sapucaia do Sul.

Aposentadoria precoce

Fim da gota. As vacinas agora serão injetáteis, decidiu o Ministério da Saúde. Tão novo, e o Zé Gotinha já se aposentou, e sem Bolsa Família ou Auxílio-Desemprego.

Turra lá

O ex-ministro da Agricultura Francisco Turra, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), entrará para o Hall da Fama da Avicultura Latino-Americana. A nomeação acontece durante o congresso OVUM, de 12 a 15 de novembro, em Punta del Este, Uruguai.

O sonho de um presidente