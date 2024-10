Natureza é símbolo da resistência no Centro Histórico de Porto Alegre

Em conversa com um engraxate da Praça da Alfândega fiquei sabendo dele que a retomada da vida no Centro Histórico ainda vai demorar a voltar ao normal. Se o negócio dele vai bem? "Vai se levando", respondeu. Enquanto isso, a enchente só não afetou as belas árvores, talvez pelo contrário devido ao material orgânico trazido pelas águas que se infiltraram no subsolo.

A madrugada dos amores perdidos e dos fantasmas despertados pelo bonde

Amor é o que acontece entre um homem e uma mulher que não se conhecem muito bem. A frase é do - para mim - o maior contista da Inglaterra, W. Somerset Maugham, aqui mais conhecido pelo livro que deu origem ao filme com o mesmo título "O fio da navalha". Seu texto é soberbo e seu conhecimento da alma humana melhor ainda. Mas esta frase em particular me acompanha há décadas. Se eu fosse dos caras que vivem pedindo reflexo, eu diria que ela merece uma profunda reflexão. É isso que acontece em boa parte dos casórios.

Se o dito do inglês já me impressionava desde que li suas obras, fiquei mais impressionado ainda quando ela foi reforçada numa noite bem no início dos anos 1960, tendo como palco um ignominioso pé-sujo em uma transversal da avenida Ceará, que nem placa com nome tinha. Poucas mesas e cadeiras, sentávamos em sacos de arroz e feijão. Cervejas geladas no balcão da Kibon, ventilador da geladeira raspando na proteção. Não esqueço do autor da fala, um bon vivant decadente e sem fundos. Decididamente não pertencia à sociedade das camisas com punhos de renda.



Comemos uma galinhada feita com uma penosa de origem duvidosa preparada por ele, cujo apelido era Cambalacho, quase o título do tango Siglo Veinte Cambalache: "El mundo fue y sera una porquería/ya lo se". Ele era divertido, mas as notas de amargor vestiam seus chistes com os guizos falsos da alegria. A certa altura falamos de amores ganhos, amores perdidos, amores impossíveis - não consumados, por isso impossíveis -, amores trágicos. Como vi que Cambalacho usava uma aliança grossa, perguntei a ele como classificaria seu casamento, e quando conheceu sua mulher.



- A Marina? Não a conheço. A mulher por quem me apaixonei não existe mais.

Levou o copo de cerveja quente à boca.

- Quando acordo olho para o lado e me pergunto, quem diabos será ela?



Ficamos em silêncio por algum tempo. Ao longe se ouviu um bonde corujão da linha IAPI rangendo nos trilhos espantando os fantasmas das almas perdidas, que queriam ter pelo menos um pouco de privacidade.