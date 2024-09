Conheça um bem-casado de Rio Grande que gosta de pescar

Cara de um, focinho do outro, diz o ditado. Estes dois barcos, ou traineiras de pesca ancorados no Porto Velho de Rio Grande esperam a hora de sair e buscar peixes para o sustento financeiro e alimentar as tripulações. O pescado e os frutos do mar já foram bem mais abundantes, mas é o que a casa - o mar - oferece.



Overdose

O eleitor vai tomar um fartão de debates com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Além da mídia, entidades privadas também querem. Lembrando sempre que debate com mais de três candidatos não é debate, é reunião de condomínio hostil.

Quem é?

De repente a prisão e a soltura da "influenciadora" Deolane Bezerra e do cantor sertanejo - na realidade esse tipo de música nunca foi sertaneja - Gusttavo Lima são assuntos de capa como se fossem de relevância internacional. Como boa parte dos artistas, ele colocou um T a mais no prenome. Tipo botar pinguim na geladeira.

Esquentando os tamborins

Por proposição da vereadora Lourdes Sprenger (MDB), o vice-governador Gabriel Souza (MDB) foi agraciado com o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre pela Câmara Municipal da Capital. O vice de Eduardo Leite (PSDB) é citado como o provável candidato do MDB para governador do Estado em 2026.

Direito Tributário

Hoje e amanhã será realizado o Congresso de Direito Tributário do Iargs, no auditório da Aiamu, no Centro Histórico de Porto Alegre. A promoção é do Instituto dos Advogados do RS (Iargs).

Por oportuno...

"A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide pensando nas próximas eleições, enquanto aquele decide pensando nas próximas gerações". (Winston Churchill)

Duplo desgaste

Idosos e aposentados costumam perder renda com os empréstimos consignados que familiares tiram em seus nomes e não pagam. E outra parte expressiva perde dinheiro nas bets. Não adianta insistir, salvo exceções, a banca sempre ganha, e os poucos que acertam são ponto fora da curva.

O mais lembrado

Se perguntarem a qualquer pessoa com o que ela mais se preocupa, a resposta será a saúde. É aí que entra como uma cunha um bom plano de saúde. E se perguntarem qual vem à sua lembrança, ela dirá Unimed. Por isso o interesse em ouvir a palestra de Nilson Luiz May, presidente da Unimed Federação no Tá na Mesa da Federasul de ontem (matéria nesta edição).

Fórum Econômico

O sócio-fundador e CEO da empresa Propósito, Pedro De Cesaro, convidou o público do Tá na Mesa da Federasul, ontem, para participar do evento Fórum Econômico, focado em investimentos. As palestras com especialistas ocorrem no dia 10 de outubro, no Instituto Caldeira. A iniciativa é feita em parceria com o Jornal do Comércio.



Praga eleitoral

Fake news são como capim annoni, um pasto alienígena trazido ao Rio Grande do Sul que liquida com os campos nativos e tem pouco valor calórico para o gado. Não há como liquidá-lo porque tem raízes profundas. A toda hora aparecem pesquisas eleitorais "Annoni" apócrifas ou de institutos sem tradição no mercado. E são justamente essas que a plebe ignora, mas compartilha.

In loco