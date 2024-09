Lá vai a gauchada de "a cavalo", como se diz no Alegrete, para mais uma campereada ou uma merecida folga para alguma bailanta em CTG ou nos bolichos da Fronteira Oeste. Não existe vida fácil para peão de estância, tudo é no braço, faça chuva ou faça sol. O ser urbano tem uma imagem romântica da profissão, não tem a mínima ideia da trabalheira que dá a lida no campo.

A Noite dos Pálidos

Final de 1966. Antes de entrar para valer no jornalismo, eu fui assistente da gerência da casa matriz de um grande banco gaúcho, o Província. O prédio existe até hoje, na esquina das ruas Uruguai com a Sete de Setembro, hoje Santander. Foi o primeiro do Estado a contar com escadas rolantes. Mármore de Carrara em boa parte dos andares, cobrindo chão, paredes e banheiros. Digno do Velho Jequitibá, como era conhecido. Foi comprado pelo Montepio da Família Militar, virou Sulbrasileiro e o resto vocês conhecem, foi tudo para o saco.

Foi por esta época que abriu o que seria a primeira uisqueria de Porto Alegre, o George 's, no início da Cristóvão Colombo, perto da Barros Cassal. Eu nem me atrevia a entrar, porque sabíamos todos que o valor das bebidas era altíssimo, e naquele tempo até o uísque nacional era caro, e o importado caríssimo, na altura da estação espacial, umas 20 vezes no mínimo o preço de hoje.

Certa noite de 1966, um dos gerentes do Província, Darcy Pinho Bandeira, convidou-me para ir ao George's, juntamente com um grande fazendeiro do Alegrete, o major Pedro Olímpio Pires, e outro estancieiro do Quaraí, cujo nome me escapa. O nome vem do tupi-guarani e significa Rio das Garças ou Rio do Sol. Achei que com tanta gente abonada na mesa eu finalmente beberia o néctar sem me preocupar com a dolorosa. Sentamos e, em seguida, o major pediu o melhor uísque da casa. Do melhor, repetiu. O que equivale ao mais caro.

O garçom depositou respeitosamente na mesa uma garrafa dentro de um veludo preto, onde estava escrito Royal Salute. Fiquei sabendo depois, era o Chivas Regal envelhecido por dezenas de anos, envolto em veludo azul. Ninguém perguntou o preço e então fomos todos para Pasárgada. Mortais comuns só bebiam uísque nacional no Carnaval rachado por três ou quatro pelados como a gente.

Porém - e sempre tem um - não bebi lá muito sossegado. Imaginei que aquilo custava os tubos e, pensei, e se ao final o major vier com a terrível frase "racha por quatro"? Hora de ir embora, uma garrafa depois, veio a dolorosa, um coice. O major falou em rachar por quatro, mas só essa hipótese me deixou pálido. Felizmente, o major resolveu pagar tudo.

Foi o suspiro de alívio mais longo da história.