Quando o cavalo é rei

"Mas o mundo foi rodando/ Nas patas do meu cavalo/ E nos sonhos que fui sonhando/ As visões se clareando/ As visões se clareando." Trecho da música "Disparada", que venceu o Festival da Canção de 1966, canção escrita por Geraldo Vandré e Théo de Barros e interpretada por Jair Rodrigues. Agora os cavalos são do Pampa, com fotos de Douglas Fischer para o Paraty em Foco 2024. Basta mostrá-la para sentir o universo de um nobre animal que tanto serviu a humanidade e tão pouco recebeu em troca.



Sujeito oculto

É um sem-teto que está dentro do contêiner jogando para fora materiais recicláveis Fernando Albrecht/especial/jc

É um sem-teto que está dentro do contêiner jogando para fora materiais recicláveis, embora até as baratas que neles vivem sabem que deveria ser descartado ali apenas lixo orgânico. Para sorte do sujeito oculto, que pode lucrar alguns míseros cruzeiros, parte da população não entende ou não quer entender ou tem raiva de quem entende. E vamos falando mal do DMLU, do prefeito, como se eles fossem culpados pela irresponsabilidade alheia na separação do lixo.



Mudou a cidade, mudaram os custos

A propósito da Historinha de Sexta sobre a Porto Alegre de 1968, faltou dizer que os custos fixos mensais dos moradores eram bem mais baixos que os de hoje. Só pagávamos luz e condomínio nos prédios, enquanto hoje tem segurança, porteiro, banda larga, celular e mais um monte de penduricalhos dos quais não se consegue fugir.

100 anos no ar

Durante o lançamento do Prêmio ARI de Jornalismo - que terá mais uma vez o patrocínio do Banrisul, o que ocorre ininterruptamente desde 1998 - no almoço do banco com a imprensa durante a Expointer, a Associação Riograndense de Imprensa comunicou que os 100 anos do rádio gaúcho serão comemorados com pompa e circunstância no dia 7 de setembro. Vale registrar que a primeira locutora foi Diamela Ganzo na Rádio Sociedade Sul Riograndense.

Homenagem a Sperotto

Durante a Expointer, na Casa da Farsul no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, o ex-presidente do Sistema, Carlos Rivaci Sperotto, foi homenageado com a assinatura de decreto municipal que denomina o viaduto de acesso da BR-448 como Viaduto Carlos Rivaci Sperotto. Há dias, o presidente Lula (PT) criticou duramente Sperotto, que não está mais aqui para se defender. Assim é fácil.

Grata surpresa

Depois de longo e tenebroso inverno em que foi vítima de dirigentes que enganaram a contabilidade da empresa, a Lojas Americanas parece estar voltando à velha forma. Pelo menos é o que se observa na loja da Rua dos Andradas em frente à rua Uruguai, em Porto Alegre, com produtos sortidos como antigamente e muitas promoções.

O vento que sopra cá...

Uma das maiores fabricantes de aerogeradores para energia eólica, a China está em tratativas com o governo da Bahia em busca de incentivos fiscais. Não tanto para ela, mas para uma cadeia de sistemistas que queiram transformar vento em dinheiro.

...e a água que falta lá

É preocupante a redução do volume de água que alimenta as principais hidrelétricas do País. O nível dos reservatórios de quatro das principais hidrelétricas do País no Sudeste/Centro Oeste está na casa dos 20% e baixando. Não há nuvens de chuva no horizonte próximo. Só a dupla La Niña mais adiante vai alterar esse quadro.

A falta que eles fazem

Enquanto o mercado da aviação comercial e geral vem crescendo em ritmo de 20% ao ano desde a pandemia, a mão de obra especializada não acompanha esse ritmo. Faltam mecânicos para aviões e helicópteros e há demanda para tudo que gira em torno deles, incluindo cursos profissionalizantes. É de torrar o miolo saber que o Brasil marca passo por falta de pessoal qualificado.

Danos Moraes