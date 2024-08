Panvel terá nova loja na rua 24 de Outubro em Porto Alegre

A Panvel terá nova loja na rua 24 de Outubro, esquina com a Cel. Bordini. O prédio de três andares, que foi comprado por cinco moradores, virá abaixo. O aproveitamento do terreno propiciará um enorme espaço para a farmácia. Compra de espaços para operações empresariais é cada vez mais comum em bairros nobres.



Dá um cansaço...

Digam em qual outro país do mundo as brigas entre poderes são capa dos jornais todo santo dia? Cansado dessa mesmice, das briguinhas e disputas de beleza, quando a capa deveria ser o combate ao Crime S.A. Cansado de ler que quem ganha mil dólares por mês é classe média...

Um cara alegre

Talvez a maior qualidade de Silvio Santos ao longo da sua carreira na televisão tenha sido a ausência do ranço. Numa terra em que o ranço transborda em todas as plataformas de mídia, Silvio Santos era só sorrisos. Além disso, trouxe alegria para o povão. Abençoados os que conseguem fazer isso como modo de vida.

Por falar em ranço...

Muitos que o elogiaram agora no passado jogaram pedra no apresentador. Como no conto "O Empréstimo", de Machado de Assis, "está morto, podemos elogiá-lo à vontade".

Enrolation como regra

Por que em outros estados - vide o Paraná - se consegue falar com o alto escalão que manda na hora, e aqui tem que ver se ele se dispõe a tal e então marca audiência para outro dia ou semana? Quando aparece alguém solícito, não é ele quem manda no pedaço.

Sucesso de público

Evento Cidade da Advocacia ocorreu em Porto Alegre Fabiano Panizzi/OAB/JC

A Cidade da Advocacia 2024 encerrou no sábado, consolidada como o maior evento da advocacia gaúcha. Foram mais de 20 mil inscritos e cinco dias de programação, com painéis em mais de 10 espaços diferentes no Cais Embarcadero. "Com atrações focadas em inovação, empreendedorismo e aperfeiçoamento profissional, a Cidade foi um verdadeiro sucesso de público", disse o presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia.



Turismo de enchente

Giovanni Tumelero/Especial/JC

A ilha formada pelo aluvião trazido ao Guaíba pela enchente revela o lado turístico do porto-alegrense. Pois não é que ela virou point com direito a cestas de piquenique? Só falta o serviço de lancha-táxi para completar o quadro. Observe-se que a ilha é totalmente insalubre, pois a areia está contaminada com dejetos de toda espécie.



A gritaria das motos