A gata refestelada na cama da dona

Tudo que era sólido...

Os prefeitos que tentam a reeleição encontram-se em situação invulgar. Caso estejam em cidades atingidas ou afetadas pela enchente (95% dos municípios), precisam ter enfrentado com galhardia a catástrofe com projetos consistentes de reconstrução. Mesmo assim, o páreo não está corrido, porque as águas levaram tudo, inclusive reputações. Isso posto, toda a campanha deve ser repensada.

...desmanchou na água

Nos municípios pequenos os marqueteiros políticos costumam ser os caboclos da aldeia, os cabos eleitorais. Nos grandes, como Porto Alegre, é tarefa para profissionais com boa reputação e excelente folha de serviços em eleições passadas. Nem mesmo isso é decisivo, porque é inédito o tamanho do estrago. Também há a questão de dinheiro para a campanha, matéria-prima que anda muito escassa no mercado.

A PEC do POF

O Ministério da Justiça cogita mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal. Sairia PRF para dar lugar ao POF (Polícia Ostensiva Federal), com atribuições aumentadas. POF é uma onomatopeia que pode ter vários significados - principalmente se no final tiver ponto de exclamação. A PEC do POF enfrenta resistências no Congresso.

De grão em grão...

Sentei na mesa de uma cafeteria na Ramiro Barcelos quase esquina com Independência e fiquei observando um pedinte na faixa dos 40 anos, sem deficiências à vista, aproveitar o longo tempo da sinaleira para ziguezaguear entre os carros pedindo dinheiro, moedinha na mão esquerda e direita apta a recolher o que viesse para depositar no bolso da jaqueta. A observação durou meia hora. O balanço mostrou que o ponto é bom. Não deu para ver a média, mas com bastante frequência eu o via baixar moedas e cédulas para o bolso. Uma estimativa por baixo me levou à conclusão de que a soma não foi inferior a R$ 15,00.

A saída, onde fica?

O Partido Democrata estaria buscando uma saída honrosa para Joe Biden na eleição nos Estados Unidos. As últimas pesquisas dão empate técnico entre ele e Donald Trump. De todas as fórmulas discutidas consta sempre a desistência do atual presidente.

Feliz aniversário

O Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do RS (Sinpasul) comemorou seu 80º aniversário de fundação com um jantar realizado no Restaurante Ratskeller.

Tá tudo dominado

"Diversas fake news que circulam pela internet são referentes a questões previdenciárias que são caça cliques. E isso é um problema, porque as pessoas, no geral, pouco buscam se informar sobre esse assunto, e quando vão buscar alguma informação, podem mais se desinformar do que obter as orientações corretas", afirma o advogado Jefferson Maleski.

Lixo decorado

O cartaz afixado no poste ricamente decorado na rua Uruguai, no Centro Histórico de Porto Alegre, pede que não se coloque lixo, mas fica uma dúvida. As caixas estavam lá antes do aviso ou foram colocadas depois? Pelo menos lixo-lixo não aparece.

