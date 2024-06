A onipresença da bandeira do Rio Grande do Sul

Nunca dantes a bandeira do Rio Grande do Sul esteve tão presente quanto agora. Prédios públicos, shoppings (na foto o Total), entidades empresariais e até mesmo pequenas empresas e lojas a desfraldam onde tiver espaço - se não no telhado, na frente do prédio. Nem mesmo na semana do 20 de Setembro se viu tanto lábaro verde-vermelho-amarelo.



Uma corte portuguesa, com certeza

Evento do ministro Gilmar Mendes em Lisboa, Portugal, teve a presença de todos os colegas do Supremo Tribunal Federal (STF) e de 12 ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tudo bem, tudo certo, sabemos da mobilidade urbana da mais alta corte brasileira, mas, com todo o respeito, pergunta-se: quem ficou cuidando da lojinha?

O barato sai caro

Que não se culpe o presidente da Conab, Edegar Pretto, pela fajuta concorrência de importação de arroz. Um relatório do serviço de inteligência da instituição advertiu o responsável pela operação que seria difícil encontrar arroz de qualidade a preço inferior a R$ 5,00 o quilo.

Invasão estrangeira

O Brasil reconheceu mais de 77 mil pessoas como refugiadas em 2023. O número de migrantes de todo o mundo que têm buscado proteção no Brasil vem crescendo nos últimos anos. Venezuelanos, haitianos e cubanos lideraram pedidos de refúgio no ano passado. A conferir se ainda querem arranchar no Rio Grande do Sul.

Nova paisagem na Borges

Fernando Albrecht/ESPECIAL/JC

Com visão obstruída por ter sido transformada em garagem de máquinas e depósito de lajotas novas na recuperação de ruas do Quadrilátero Central, a reabertura desta quadra da Borges de Medeiros é uma visão nova na avenida. A área central precisa mesmo respirar para sair da UTI.



A arca salvadora

Quem passa por ruas como a Júlio de Castilhos, no trecho até a subida da Coronel Vicente, fica pasmo ao ver as marcas da água da enchente nos prédios que não lavaram as paredes. Na Voluntários da Pátria, quem se salvou foi o Centro Popular de Compras, o Pop Center, por estar mais alto. Como definiu o jornalista Olides Canton, foi a Arca de Noé do Centro.

Vox Populi...

...vox Dei. O serviço de ônibus de Porto Alegre ainda enfrenta dificuldades geradas pela invasão das águas, e também na questão dos horários. Uma usuária veterana que aguardou por muito tempo o ônibus Cefer na Borges de Medeiros fez um diagnóstico preciso: "Quando eles demoram muito, depois vem um, depois do outro. Dito e feito, comentou".

Por sinal...

Às 11h30min de amanhã, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), hasteará a bandeira gaúcha no terraço do prédio da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), que também retoma suas reuniões-almoço neste dia. A entidade integra o movimento RSNASCE, que trabalhará para que as doações para atingidos das áreas de turismo e eventos cheguem, de fato, ao seu destino. Atuará ao longo de três anos na captação de recursos privados.

Em campanha

O ministro Paulo Pimenta visitou os altos do Mercado Público na sexta, ao lado de próceres do PT, incluindo candidatos nas próximas eleições. Estava acompanhado por um séquito de segurança distribuído em quatro carros, incluindo o dele.

Joga pedra na pista

A Fraport enfrentou dificuldades não previstas quando aqui chegou e se pôs a dizer a que veio. A ampliação da pista para receber aeronaves maiores e de carga gerou custos enormes, como a transferência das moradias no entorno, incluindo eletrodomésticos. Agora, leva pedrada de todos os lados, mais uma prova de como maltratamos investimentos estrangeiros.

O custo da retomada