Citroën Jumper ganha nova motorização diesel e visual reformulado

Disponível nas versões Cargo (que pode ser conduzida com CNH categoria B), Furgão e Minibus, o veículo comercial custa a partir de R$ 280.990,00. O exterior traz uma nova grade frontal, bem como faróis e retrovisores redesenhados, com foco em melhorar as características aerodinâmicas.

A cabine foi amplamente atualizada, apresentando estilo mais moderno, recursos tecnológicos de última geração e novo acabamento. O inédito volante com três raios e a nova manopla de câmbio proporcionam uma condução mais confortável e ergonômica. Já o novo painel de instrumentos combina mostradores analógicos e um display digital de 3,5 polegadas.

O console central agregou suportes para copos e telefone celular, que reforçam a praticidade a bordo. Além disso, a região passa a contar com uma régua de botões reprojetada, de fácil acesso e leitura, e novas saídas de ar com ajuste mais preciso do fluxo.

A nova arquitetura interna ficou mais funcional com quatro novos espaços de armazenamento, em diferentes formatos e posições, otimizados para acomodar itens do dia a dia - como cadernos, óculos de sol, smartphones e até garrafas de 1,5 litro na posição vertical. Por fim, novos assentos propiciam maior conforto aos ocupantes.

Todas as versões da van passam a ser equipadas com o novo motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros em linha, que desenvolve 140 cv de potência e torque de 350 Nm, viabilizando respostas mais rápidas aos comandos do acelerador. A transmissão manual de seis marchas possui acionamento hidráulico, o que se traduz em trocas mais suaves.

O Citroën Jumper oferece capacidade de 13 metros cúbicos e de 1,2 a 1,5 tonelada nas suas versões de carga, além de soluções que facilitam as operações, como as portas traseiras com abertura de até 270 graus e a porta lateral deslizante. Também conta com variantes para transporte de passageiros, nas configurações 17+1 ou 15+1.