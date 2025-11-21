GWM apura o novo Haval H6 conforme o gosto dos brasileiros

A família do SUV possui quatro integrantes: HEV2, PHEV19, PHEV35 e GT, com preços que partem de R$ 223 mil e vão até R$ 325 mil. À exceção da versão esportiva GT, as demais sofreram uma atualização visual na dianteira, com grade e assinatura luminosa novas, que conferem uma aparência mais moderna.

Na cabine, o volante foi reformulado a pedido dos clientes, ganhando aro mais espesso e base achatada, para uma empunhadura mais anatômica. Além disso, o volante agora agrega apenas dois comandos giratórios que controlam diversas funções do veículo.

O console central também é totalmente novo, com recursos ao alcance das mãos e carregador de celular por indução mais potente (foi de 15W para 50W). Na central multimídia, cuja tela passou de 12,3 para 14,6 polegadas, um novo sistema operacional confere uma experiência de uso similar à de smartphones de última geração.

A suspensão do novo Haval H6 recebeu amortecedores recalibrados, para melhor absorção de irregularidades; e batentes mecânicos, para a mitigação de impactos. Por fim, os freios trocaram o sistema hidráulico anterior por um atuador eletrônico integrado, o que deixou a resposta do pedal mais imediata e progressiva, aumentando o controle do motorista.