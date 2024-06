Novo BMW 420i Cabrio traz a sedução dos conversíveis

O mais recente lançamento da marca alemã no Brasil tem capota retrátil que pode ser aberta ou fechada em até 18 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50km/h. Com visual ainda mais atraente e repleto de tecnologias, o modelo custa R$ 479.950,00.

O charme do 420i Cabrio ganha um toque de esportividade com os acabamentos da grife M Sport. A cabine é para quatro pessoas e, nessa configuração, o porta-malas acomoda 300 litros, capacidade que pode aumentar para 385 litros com o banco traseiro rebatido.

Produzido na Alemanha, o conversível possui motor 2.0 biturbo com 184 cv de potência e 300 Nm de torque, câmbio automático de oito marchas e tração traseira. Esse trem de força permite aceleração de zero a 100 km/h em 8,2 segundos.

No quesito conectividade, o BMW 420i apresenta display curvo composto por duas telas: a de 12,3 polegadas do quadro de instrumentos e a de 14,9 polegadas da central multimídia. Conta também com assistente pessoal inteligente, ativado por voz, que pode executar várias funções do veículo.